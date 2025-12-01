Karina Milei despide con honores a Patricia Bullrich del Gabinete pero la "encorseta" en el Senado

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dejó su cargo en el Poder Ejecutivo para asumir como jefa de la bancada libertaria en el Senado, en medio de una despedida cargada de gestos políticos por parte de la Casa Rosada. La movida, impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca “encorsetar” el rol de Bullrich en el ámbito legislativo y despejar el camino hacia el proyecto electoral del oficialismo rumbo a 2027.

“LA MEJOR MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA HISTORIA, POR LEJOS...!!! Muchas gracias @PatoBullrich...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, publicó el presidente Javier Milei el domingo por la noche, luego de que Bullrich oficializara su renuncia.

Este lunes, la Casa Rosada fue escenario de festejos y anuncios a modo de despedida “por la puerta grande”. Ningún otro ministro del actual gobierno había recibido un reconocimiento semejante.

La salida de Bullrich forma parte de una jugada de alto riesgo diseñada por Karina Milei meses atrás: ofrecerle la candidatura al Senado para limitar su proyección ejecutiva, reconvertirla en su representante en la Cámara alta y, al mismo tiempo, neutralizarla como potencial competidora para la presidencia o la Jefatura de Gobierno porteño en 2027. En esa carrera también suena el vocero presidencial Manuel Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a la secretaria general.

La ministra logró imponer como sucesora a su número dos, Alejandra Monteoliva, quien participó de los anuncios en la Casa Rosada y jurará este martes al mediodía en el Salón Blanco. La Casa Rosada también descartó fusionar Seguridad con Justicia —una posibilidad que Bullrich presionó para evitar— y le aseguró el control sobre la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo clave que manejará un presupuesto de $181.000 millones, según el Proyecto de Presupuesto 2026.

El asesor presidencial Santiago Caputo impulsó públicamente la idea de la “Doctrina Bullrich”, con el objetivo de consolidar su legado político dentro del oficialismo. “Dentro de cincuenta años se hablará de la ‘Doctrina Bullrich’ como aquella que cambió el paradigma de la seguridad en Argentina”, afirmó.

A su turno, Adorni reforzó la narrativa durante sus conferencias desde la Casa Rosada.

Antes de dejar el cargo, Bullrich presentó los lineamientos de la reforma al Código Penal, que incluye un endurecimiento generalizado de las penas. “El que las hace, las paga”, repitió en varias oportunidades.

