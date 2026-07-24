La creciente agenda federal de Karina Milei sumó una nueva actividad que despertó algunas preguntas respecto de si se estará probando el traje de candidata nacional. La secretaria general de la Presidencia encabezará una misión oficial en Chaco para coordinar, junto a gobernadores del noreste argentino, las medidas de prevención frente al fenómeno climático de El Niño. Aunque el viaje tiene un objetivo operativo, su participación alimenta las especulaciones sobre el protagonismo político que comenzó a asumir en los últimos meses.

Según se supo, la reunión se realizará durante la primera semana de agosto en la ciudad de Resistencia y será organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Del encuentro también participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de gobernadores y equipos técnicos de las provincias más expuestas al impacto de las lluvias previstas para los próximos meses.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La presencia de Karina Milei al frente de una misión con gobernadores vuelve a mostrar un cambio de perfil dentro del Gobierno. Durante el primer tramo de la gestión su actividad estuvo concentrada en la organización interna de La Libertad Avanza y en el armado partidario, pero en las últimas semanas comenzó a asumir un rol cada vez más visible en la agenda política nacional, con recorridas por distintas provincias y reuniones con mandatarios provinciales.

Día 955: Unidos y Karina Milei, del armado a la fórmula presidencial

Sin que exista una definición oficial sobre un eventual futuro electoral, el despliegue territorial de Karina Milei empezó a despertar lecturas dentro del ámbito político. La secretaria general no solo conserva el control del armado libertario, sino que ahora también encabeza actividades institucionales fuera de la Casa Rosada, una combinación que algunos dirigentes interpretan como la construcción de un perfil con proyección nacional.

Por ahora, en el Gobierno presentan estas actividades como parte de la coordinación habitual entre la Nación y las provincias. Sin embargo, la sucesión de viajes y reuniones encabezadas por Karina Milei coincide con una etapa en la que el oficialismo busca fortalecer su presencia en el interior del país y consolidar el crecimiento territorial de La Libertad Avanza de cara a los desafíos electorales de 2027.

La convocatoria en Chaco surgió luego de una reunión de la mesa política del Gobierno, donde se analizó el escenario climático previsto para los próximos meses y la necesidad de coordinar una respuesta anticipada frente a las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.

El Niño en la Cordillera

Los pronósticos sobre el fenómeno de El Niño indican una alta probabilidad de precipitaciones por encima de los niveles habituales en distintas provincias del norte argentino, con riesgo de inundaciones y anegamientos. Por ese motivo, la Agencia Federal de Emergencias viene manteniendo reuniones de coordinación con gobiernos provinciales para definir protocolos de actuación y asistencia.

Pilar Ramírez ratificó que la prioridad electoral de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei en 2027

La reunión en Resistencia tendrá un componente técnico vinculado a la prevención de emergencias climáticas, pero también volverá a colocar a Karina Milei en el centro de la escena política. En un Gobierno donde la mayoría de las figuras nacionales concentran su actividad en Buenos Aires, la secretaria general continúa ampliando su presencia en el interior del país, un movimiento que, aunque oficialmente se explica por razones de gestión, empieza a ser observado como algo más que una serie de viajes institucionales.

RG/ML