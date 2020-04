Kicillof se realizó esta mañana el test del coronavirus

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kicillof se realizó el test para diagnosticar el coronavirus. Lo hizo por recomendación de su cuerpo médico. Hoy por la mañana el jefe provincial dijo no tener síntomas después de la visita el viernes al hospital del partido de San Martín donde se diagnosticaron varios casos de coronavirus en el personal sanitario.

“Si bien el gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonarerenses”, informó en un comunicado el gobierno bonaerense. Además se consignó que con el test “se dará por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema”.

“No tengo ningún síntoma, el protocolo lo que indica es que habiendo estado en contacto estrecho o teniendo síntomas. Estoy hablando con los médicos y si me recomiendan el hisopado me lo voy a hacer y voy a comunicar el resultado”, había dicho el gobernador esta mañana.

15 médicos y enfermeros con coronavirus en un hospital que visitó Kicillof días atrás

"Axel no estuvo dentro del hospital sino que visitó la obra que está al lado. Esas fotos que andan circulando de Axel con médicos fue en la visita al Eva Perón, el otro hospital de San Martín", aclararon voceros del gobernador bonaerense en diálogo con PERFIL.

Por esta razón, el mandatario decidió no concurrir a la reunión con el presidente Alberto Fernández por el tema deuda. "Hay médicos monitoreandolo todo el tiempo, no es que arrancaron ayer. No se va a aislar, pero tomó la decisión de no ir por recomendación médica. Más por las dudas que otra cosa", explicaron cerca del mandatario.

