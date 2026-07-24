La Armada Argentina y la Marina estadounidense realizaron ejercicios militares en Puerto Madryn

En el marco de los acuerdos de cooperación bilateral entre ambas naciones, la Armada Argentina y la Marina de EE.UU llevaron a cabo un intenso despliegue de ejercicios militares combinados en las aguas del Golfo Nuevo, en las inmediaciones de Puerto Madryn, provincia de Chubut. El operativo, que reunió a unidades de superficie, medios aéreos y personal de operaciones especiales de ambas fuerzas navales, buscó afianzar los lazos y reforzar la seguridad marítima del Atlántico Sur.

El desarrollo de este ejercicio binacional contó con la supervisión de altas autoridades navales, quienes destacaron el alto nivel de entrenamiento y el compromiso mutuo por mantener un ambiente marítimo seguro en la región.

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El capitán de Navío y comandante de la Flota de Mar de la Armada Argentina, Rodolfo Eduardo Berazay Martínez, sostuvo que “este tipo de ejercitaciones combinadas nos permite evaluar nuestros procedimientos tácticos, medir la alistada de nuestros medios y comprobar el profesionalismo de nuestras tripulaciones al operar mano a mano con una de las marinas más experimentadas del mundo”.

Ejercicio conjunto de la Armada Argentina y la Marina de Estados Unidos

Además, Berazay Martinez, subrayó que “la interoperabilidad no es solo un concepto teórico; se logra navegando juntos y operando en las condiciones exigentes que nos presenta el Atlántico Sur”.

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Los 3 principales movimientos de adiestramiento entre la Armada Argentina y la Marina de EE.UU en el Golfo Nuevo

1.Maniobras tácticas de navegación y formación naval

Las unidades de superficie de la Armada Argentina y de la Marina de EE.UU. realizaron ejercitaciones de navegación en formación cerrada, maniobras de evasión y paso de órdenes en lenguaje táctico estandarizado bajo normas OTAN/interaliadas. Estas rutinas permiten coordinar el movimiento fluido de buques de distintas características en un mismo espacio marítimo, optimizando la comunicación entre los puentes de mando y garantizando la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad en el mar.

2. Operaciones de abordaje y control marítimo (VBSS)

Equipos de Visita, Registro y Capturay unidades de Infantería de Marina de ambas armadas simularon interdicciones a buques sospechosos o no cooperativos.

El adiestramiento incluyó el despliegue de embarcaciones rápidas semirrígidas (RHIB), la inserción de personal mediante técnicas de asalto y el registro seguro de compartimentos para la neutralización de amenazas transnacionales y el combate al tráfico ilegal.

Armada Argentina

3. Operaciones helitransportadas y de búsqueda y rescate (SAR)

El tercer pilar operativo se centró en la integración aeronaval. Se ejecutaron prácticas de anclaje, cubierta de vuelo y transferencias de carga en cubierta entre helicópteros y buques en navegación.

Asimismo, se simularon protocolos de Búsqueda y Rescate en el Mar (SAR - Search and Rescue), coordinando la extracción médica urgente de tripulantes y el relevamiento de áreas de emergencia, poniendo a prueba la efectividad operativa frente a condiciones meteorológicas adversas en las aguas patagónicas.

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Con el cierre de esta etapa de adiestramiento en la Patagonia, la Armada Argentina consolida su agenda de adiestramiento operacional para el presente año, reafirmando la preparación técnica de su personal y la presencia efectiva del Estado en el mar.

PM/MSS