La "base militar" de Olivos, los enemigos "muy pesados" y lo que piensa de Bullrich: las frases principales de Milei

El presidente Javier Milei brindó este domingo una entrevista a LN+ y dejó un nuevo repertorio de frases con un repaso por sus obsesiones, una justificación de la militarización de la residencia presidencial y un respuesta sobre su vínculo con Patricia Bullrich, en medio de los gestos de autonomía de la jefa de los senadores de su partido.

En su set antieconomistas (críticos), durante su participación en La Cornisa, el programa de Luis Majul, el jefe de Estado respondió a las declaraciones de Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández y de Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Mauricio Macri.

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También habló sobre la visita del papa León XIV y rechazó las críticas sobre un supuesto uso político de su encuentro con el pontífice.

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Las frases salientes de Milei, tema por tema:

Su relación con Patricia Bullrich

“Mi relación con Patricia es excelente.”

“Patricia conoce la lógica argentina.”

“Patricia juega a la mancha con los aviones.”

Críticas a Rubinstein y Prat-Gay

“Rubinstein era el verdadero ministro de Economía mientras (Sergio) Massa se paseaba como candidato.”

“¿Qué autoridad tiene Rubinstein?. Me parece una tomada de pelo lo que dijo.”

“Prat-Gay fue el campeón del gradualismo.”

“Terminó con el PBI casi 4% abajo.”

“Sí, derrama Vaca Muerta.” (por una frase del economista que había afirmado lo contrario)

La residencia de Olivos militarizada

“La Quinta de Olivos recibió el tratamiento de una base militar.”

“Olivos tiene cuestiones de seguridad mucho más profundas.”

“Tengo algunos enemigos muy pesados acá y en el mundo.”

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La visita del papa León XIV

“Esperamos la llegada del papa con mucha alegría.”

“El papa hablará de lo que tenga que hablar.”

“Es una estupidez decir que utilizó políticamente al papa.”

Contra la ONU

“La ONU quiere sembrar terror en el mundo.”

“La ONU es una organización inútil.”

“La cultura woke los está destruyendo.”

El rumbo de la economía

“La economía está reasignando recursos.”

“Los indicadores están arrojando cualquier cosa.”

“Vamos a lograr cuatro años seguidos de crecimiento.”

“Estamos en récord de exportaciones.”

“No hay recesión.”

Los "palos" a los economistas

“No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas.”

“Entiendo que festejen cualquier dato malo por el odio que le tienen a este gobierno.”

Elecciones presidenciales y las PASO

“Las elecciones son una oportunidad histórica para la Argentina.”

“Tengo confianza en los argentinos, que no quieren volver al pasado.”

“Las PASO son inmorales, están viciadas.”

LT