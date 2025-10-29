Tras las Elecciones Legislativas Generales, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre un correo electrónico falso que comenzó a circular en las últimas horas y que busca robar datos personales de quienes no emitieron su voto el domingo pasado.

Según informaron desde el tribunal, el email fraudulento proviene de la dirección [email protected] y se presenta como un mensaje oficial del portal Mi Argentina, con el supuesto objetivo de que los ciudadanos que no sufragaron puedan “regularizar su situación” o pagar una multa. Sin embargo, se trata de una estafa digital (phishing): al hacer clic en el enlace, los usuarios pueden exponer su información personal.

Arrancó el escrutinio definitivo y el resultado podría cambiar en ocho provincias | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo es el mensaje falso

En un comunicado oficial, la Cámara Nacional Electoral aclaró: “Desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole. La única manera de verificar la situación del elector es ingresando al sitio oficial https://infractores.padron.gov.ar/.”

El correo engañoso afirma que, según los registros del Padrón Nacional Electoral, la persona no asistió a votar el pasado domingo y que debe justificar la ausencia o abonar la multa correspondiente dentro de un plazo de tres días hábiles.

Para finalizar, el mensaje indica que se debe “acceder al siguiente enlace” para regularizar la situación. Es precisamente en ese link donde se produce la estafa, ya que permite acceder al dispositivo del usuario y robar sus datos personales.

MC/DCQ