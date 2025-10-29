Tras las Elecciones Legislativas Generales 2025, muchas personas que no pudieron emitir su voto en las instituciones correspondientes y no justificaron su ausencia deberán pagar una multa por incumplir con su deber cívico.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Legislativas 2025?

Quienes no hayan asistido ni justificado su ausencia en las Elecciones Legislativas 2025 deberán abonar una multa que, según el artículo 137 del Código Electoral Nacional, va de $50 a $500.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el rango de sanciones duplica el valor de las multas nacionales. De acuerdo con el artículo 125 del Código Electoral Nacional, los montos se establecen de la siguiente forma:

-Primera infracción: $50

-Segunda infracción: $100

-Tercera infracción: $200

-Cuarta infracción: $400

-Quinta o más infracciones: $500

Cómo pagar la multa por no ir a votar

Para abonar la multa electoral, el elector deberá seguir estos pasos:

-Ingresar al Sistema de Consulta del Registro de Infractores en línea: infractores.padron.gov.ar

-Completar los datos personales: número de DNI, género y distrito electoral.

-Una vez dentro del sistema, aparecerá un listado con las elecciones en las que el votante no participó.

-Hacer clic en el botón “Generar boleta de pago”.

-Se desplegarán dos opciones de pago:

-Banco Nación, que permite imprimir la boleta y abonarla en la sucursal más cercana. Pago en línea, si está habilitado.

Tras realizar el pago, es importante tener en cuenta que el sistema puede demorar hasta 48 horas en actualizar el estado de la multa. Además, se recomienda guardar el comprobante en caso de cualquier inconveniente o reclamo posterior.

