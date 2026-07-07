La Casa Rosada busca reunir a los gobernadores antes del 9 de Julio para negociar las reformas

La Casa Rosada intenta volver a sentarse con los gobernadores antes del acto por el 9 de Julio en Tucumán. Después de fijar sus prioridades en el Congreso, el Gobierno necesita apoyo provincial para avanzar con las reformas que Javier Milei quiere convertir en ley. La tarea quedó en manos de Diego Santilli, que asumió en la Jefatura de Gabinete con el desafío de obtener compromisos de voto en esas reuniones.

En Balcarce 50 evalúan reunir a varios gobernadores antes de la ceremonia por el Día de la Independencia, aunque el encuentro todavía no está cerrado. La intención es llegar al Senado con la negociación más avanzada y no llegar a la fecha de tratamiento sin los apoyos cerrados. El primer examen será la reforma del régimen de Zonas Frías, que podría quitar beneficios en las tarifas de gas a localidades de varias provincias.

Santilli tiene la dura tarea de alcanzar el consenso entre las provincias

Santilli y el vínculo con los gobernadores

El mismo día de su jura, Santilli recibió en su despacho a un grupo numeroso de gobernadores. Allí estuvieron Raúl Jalil, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdez, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Marcelo Orrego, Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Martín Llaryora. Fue el primer movimiento para mostrar que Santilli será el encargado de centralizar el vínculo con los gobernadores.

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Después, Santilli tuvo encuentros más reservados con Jalil y con Ignacio Torres, dos gobernadores que tuvieron participación directa en la discusión por Zonas Frías. Ese proyecto quedó al frente de la agenda porque es la primera iniciativa que el oficialismo quiere sancionar en el Senado. La votación también servirá para medir si el Gobierno puede volver a armar mayorías con los gobernadores dentro de la negociación.

Santilli enfrenta su primer test político: la Casa Rosada no logra cerrar los votos para eliminar las PASO

La reforma propone volver al régimen previo a los cambios aprobados en 2021, durante la gestión del Frente de Todos. Si la norma avanza, el subsidio al gas quedaría concentrado otra vez en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. En cambio, varias localidades de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja perderían el beneficio general y conservarían solo un descuento del 30% para los hogares más vulnerables.

Zonas Frías, la primera prueba en el Senado

En el Gobierno creen que podrían conseguir los votos si logran repetir el armado que funcionó en Diputados. Pero en la mesa política libertaria reconocen que todavía no tienen garantizado el respaldo de los gobernadores. Un integrante del oficialismo admitió que la negociación sigue abierta y que aún faltan conversaciones con varios distritos alcanzados por el recorte de beneficios.

Santilli fue al Senado para hablar con jefes de bloques cercanos a la Casa Rosada. Lo hizo junto a un funcionario de la Secretaría de Energía, que explicó los argumentos técnicos de la reforma. Sin embargo, en varias provincias reconocen que hasta ahora hubo poco contacto con la Nación para discutir las reformas que el Ejecutivo quiere llevar al Congreso.

Zonas Frías es el proyecto elegido para romper el hielo de las negociaciones

El Mundial y el receso de invierno también pesan sobre los tiempos del Congreso. En el oficialismo descuentan que habrá poca actividad inmediata, pero quieren aprovechar esas semanas para cerrar los respaldos necesarios. El objetivo es evitar que Zonas Frías llegue al recinto con los gobernadores afectados en contra.

PASO, colectoras e inocencia fiscal

La mesa política del oficialismo también deberá ordenar otros dos temas que Milei marcó como prioridad: la eliminación de las PASO y la ampliación de la inocencia fiscal. Santilli encabezará por primera vez ese ámbito de coordinación, donde se sientan las principales figuras del oficialismo. La reunión prevista para el martes 7 fue postergada por el partido de la Selección Argentina ante Egipto y pasó al miércoles 8 a las 17.

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La discusión electoral sigue abierta. Algunos sectores proponen mantener las primarias, pero hacerlas optativas. En paralelo, también circuló la alternativa de habilitar listas colectoras en las elecciones generales, un esquema para que los gobernadores conserven sus armados provinciales sin romper con una estrategia nacional.

La propuesta surgió en conversaciones recientes con mandatarios radicales y todavía no fue discutida a fondo. En la Casa Rosada saben que cualquier cambio en las reglas electorales obliga a negociar con gobernadores, intendentes y aliados parlamentarios. El tema impacta de lleno en gobernadores, intendentes y aliados parlamentarios, por lo que difícilmente avance sin un entendimiento previo con los distritos y los bloques cercanos al oficialismo.

Tucumán como escenario político

El acto del 9 de Julio en Tucumán puede reunir a Milei, Santilli y varios gobernadores en el inicio de esta nueva etapa. El gobernador Osvaldo Jaldo invitó formalmente a las autoridades nacionales y a los mandatarios de las 23 jurisdicciones restantes. No todos confirmaron asistencia, pero varios evalúan participar de la vigilia y de las actividades oficiales.

Para Milei, Karina Milei y Santilli, la cita puede servir para hablar con los gobernadores sobre Zonas Frías, PASO e inocencia fiscal antes de que esas discusiones lleguen al Congreso. El Gobierno necesita votos para sostener su agenda y sabe que no podrá conseguirlos solo con sus bloques propios. La presencia de mandatarios en Tucumán puede ayudar a bajar la tensión con las provincias, aunque la negociación por los votos seguirá después en el Congreso.

Los gobernadores, por su parte, quieren saber qué beneficios o recursos podrán preservar en sus provincias. La Casa Rosada busca respaldo sin tener que volver a empezar la negociación con cada proyecto. Zonas Frías será la primera prueba: si esas conversaciones alcanzan para aprobar la ley, el Gobierno podrá avanzar después con PASO e inocencia fiscal con una relación menos trabada con las provincias.

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