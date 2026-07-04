El Gobierno Nacional busca traer a flote a la agenda parlamentaria el proyecto de Reforma Electoral y dejar atrás los escándalos de Manuel Adorni. Las autoridades nacionales creen que con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, este avanzará, pero aún acuerdan detalles para que no choque con algunos gobernadores.

El proyecto fue enviado inicialmente el 22 de abril de este año, pero nunca se logró llegar a acuerdos entre los sectores dialoguistas y aliados. Actualmente, el borrador se encuentra en la última etapa de revisión para que empiece a circular por los despachos de las bancadas aliadas.

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Reforma Electoral: qué cambios propone el Poder Ejecutivo

Una de las medidas más importantes y polémicas de la Reforma Electoral es la eliminación de las PASO. En paralelo a ello, se incorporará un sistema símil “colectoras” en la categoría de los Diputados Nacionales, con dos listas internas que convergen por arriba en una misma candidatura presidencial.

Las autoridades nacionales creen que con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Reforma electoral avanzará, pero aún acuerdan detalles para que no choque con algunos gobernadores.

Con las listas colectoras, los candidatos de categorías menores, como los gobernadores, pueden adherirse al mismo postulante de una superior, como un presidente. Este nuevo sistema permitirá la competencia entre varias listas en todas las categorías nacionales, con un criterio de representación proporcional.

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Esto significa que no se diluirán completamente si están en la misma boleta, sino que podrían colgarse de otras candidaturas y, aún así, competir para obtener bancas propias. De esta manera, los aliados al Gobierno podrían preservar su identidad partidaria y no extinguirse por completo, lo que implicaría competir contra el oficialismo.

Qué opinan los sectores políticos de la Reforma Electoral

En respuesta a la posibilidad de una Reforma Electoral, el peronismo se prepara para defender las PASO. Por otro lado, aunque en un principio la UCR también estaba a favor de mantener las primarias, algunos senadores están dispuestos a escuchar la nueva propuesta a cambio de ciertas garantías.

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Sin embargo, el sector radical se encuentra dividido, ya que gran parte opina que las colectoras no traerán ventajas frente a las PASO, sino que el riesgo de testimonialidad o dilución es intrínseco a ambos sistemas. Es por ello que el oficialismo tiene como prioridad la negociación con este sector.

Otros proyectos a tratar en el Congreso

La Cámara del Senado debe tratar una gran cantidad de proyectos, en su mayoría enviados por el Poder Ejecutivo. Por un lado, está la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se encuentra dentro del repertorio para la próxima convocatoria, que sería el próximo 15 de julio. Ese día, también se trataría la Ley Hojarasca, que deroga 70 iniciativas consideradas obsoletas, y distintos pliegos judiciales.

La Cámara del Senado debe tratar una gran cantidad de proyectos, en su mayoría enviados por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reducción del Régimen de Zonas Frías, que tiene media sanción en la Cámara Baja desde el 20 de mayo. Además, otros proyectos pendientes son la nueva Ley de Salud Mental, la de prevención de la ludopatía digital y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal.

Por otro lado, el próximo proyecto a tratar en la Cámara de Diputados es la Ley “anti-barras”, presentada por Patricia Bullrich. Sin embargo, se espera que muy pronto ingrese el proyecto que trae modificaciones para la Ley de Inocencia Fiscal, ya que las autoridades nacionales remarcaron que es de suma prioridad.

JSM