La crisis del PRO impacta en el armado de sus socios de JxC

Juntos por el Cambio atraviesa una crisis. El PRO quedó al borde de la fractura luego de la pelea entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sin embargo, en el radicalismo preservan la unidad y comienzan a definir quiénes serán las autoridades partidarias a partir del 15 de diciembre, y quiénes quedarán al frente de los bloques tanto en Senado como en Diputados.

El radicalismo mira de reojo las peleas de sus socios amarillos mientras ostenta su principal activo: gobernar cinco provincias, una de ellas Santa Fe, la tercera más grande del país, tarea que estará a cargo de Maximiliano Pullaro a partir de diciembre.

También han dado el batacazo en Chaco, desplazando al kirchnerismo de la mano de Leandro Zdero (quien juega con el apoyo de Gustavo Valdés). Han retenido Mendoza con Alfredo Cornejo y Jujuy con Carlos Sadir, delfín de Gerardo Morales. Corrientes reeligió a Valdés dos años atrás. Además, el radicalismo cuenta con más de cuatrocientas intendencias.

Lousteau era uno de los anotados para encabezar el Comité de la UCR, pero su cercanía con Gerardo Morales le resta chances en la recta final.

En la UCR destacan que preservan la “unidad” pese a las diferencias internas y ratifican que “Juntos sigue siendo una alternativa para la Argentina”. Por ello, se abroquela detrás de los diez mandatarios de JxC, que viene manteniendo un trabajo coordinado.

En lo relativo a los bloques, todo indica que habrá unidad en Diputados, y que el sector conducido por Martín Lousteau de Evolución volverá a integrarse. El nombre que suena fuerte es el del cordobés, Rodrigo De Loredo, el cual podría estar rodeado por figuras que trabajaron codo a codo con Mario Negri, como Karina Banfi y Soledad Carrizo.

La CC ya avisó que no formará parte del espacio y negociará "ley por ley"

El rival es Facundo Manes quien cuenta con el respaldo de una parte importante de la estructura de la provincia de Buenos Aires. Negri convocó a una reunión de bloque para el próximo martes en la que se definirá por votación el nombre para presidir. En tanto en el Senado, suena el nombre del correntino Eduardo “Peteco” Vischi.

En tanto el peronismo republicano pretende conformar un bloque que represente a los gobernadores. Allí se anotan Emilio Monzó y Miguel Pichetto. Algunas voces señalan que podría acercarse Diego Santilli.

La Coalición Cívica, fuera de Juntos por el Cambio

En tanto la CC ya avisó que no formará parte de JxC. De hecho, no asistió a la última reunión de gobernadores y legisladores. No fue confirmado oficialmente, pero seguirá Juan Manuel López al frente del bloque. Maximiliano Ferraro, quien ayer salió con un durísimo mensaje contra la designación de Rodolfo Barra, seguirá al frente del partido. Los “lilitos” negociarán “ley por ley”.