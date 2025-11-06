La diputada cordobesa Belén Avico deja el PRO y se suma a La Libertad Avanza

La diputada cordobesa Belén Avico decidió dejar el PRO para sumarse a La Libertad Avanza (LLA), con lo cual la bancada libertaria tendrá, con la nueva composición del cuerpo que asume en diciembre, 88 legisladores. La funcionaria, que ingresó a la Cámara baja en 2023 por el partido amarillo y que ocupará su banca hasta diciembre de 2027, mantuvo durante estos años una alineación total con la gestión nacional.

La ministra de Seguridad y senadora electa por la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich anunció la incorporación este jueves por medio de su cuenta de Twitter. Destacó que el equipo oficialista se formó con personas convencidas de que "hay que transformar la Argentina para siempre".

En su mensaje en las redes sociales, Bullrich destacó: “Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”. “Fortalecemos el equipo con personas convencidas de que hay que transformar la Argentina para siempre”, remarcó.

Su pase a la LLA sucede luego de que siete diputados nacionales que responden directamente a la ministra de Seguridad decidieron dejar el espacio de Mauricio Macri para sumarse al proyecto de Milei. Se trata de Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, María Luisa González Estevarena, Patricia Vázquez, Carlos Almenda, y la senadora Carmen Alvarez Rivero.

Malestar entre la Casa Rosada y Mauricio Macri

Esta decisión contó con el apoyo de Bullrich, que está molesta con Macri por lo que considera graves “errores estratégicos”, como expulsar a Damián Arabia del partido y no apoyar a sus candidatos durante la campaña electoral.

Malestar del PRO

La ausencia de Avico en la cena de camaradería convocada el martes pasado por Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, había sido una señal anticipada. La legisladora oriunda de Río Cuarto no avisó que no asistiría y tampoco ofreció explicaciones. Dos días más tarde, hizo público el motivo: formalizó su pase al oficialismo.

Este miércoles, Avico llamó a Ritondo para comunicarle su pase, y el jefe del bloque no ocultó su malestar. En su entorno interpretan el movimiento como parte de una ofensiva libertaria para desarmar la bancada del PRO, en respuesta al distanciamiento que mantiene el expresidente y líder del partido.

Advierten, además, que si este “operativo vaciamiento” continúa, el acompañamiento a futuras leyes que el Gobierno necesita podría volverse mucho más condicionado. Con las salidas de Avico y Rodríguez Machado, el PRO se quedó sin representantes cordobeses en la Cámara de Diputados, un hecho que expone con claridad la crisis interna que atraviesa el partido fundado por Mauricio Macri.

