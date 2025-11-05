Con el apoyo de Patricia Bullrich, la senadora Carmen Álvarez Rivero abandonó el PRO y ya es parte de La Libertad Avanza

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero anunció, a través de su cuenta oficial de X, que se suma al bloque de La Libertad Avanza, incrementando así el número de figuras del PRO identificadas con la figura de Patricia Bullrich que decidieron dejar el espacio de Mauricio Macri para integrarse al proyecto de Javier Milei.

La legisladora anunció su salida el lunes por la tarde en sus redes sociales y argumentó: "Porque venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Y es tiempo de confluir y sumar". Junto a ella, también hizo el salto el dirigente del PRO y presidente de Civilitas Sebastián García Díaz. En su mensaje, agradeció también a los dirigentes Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca por recibirla, y se tomó una foto con ellos.

La ministra de Justicia, que el 10 de diciembre asumirá como senadora, les dio la bienvenida este miércoles: “Carmen viene trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, y hoy se suma al bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Una alegría enorme seguir sumando gente valiosa al equipo. Juntos vamos a empujar el cambio y las reformas que la Argentina necesita”, tuiteó.

Álvarez Rivero respondió: “¡Gracias, Patricia! Me sumo al bloque de La Libertad Avanza para que sancionemos las leyes pendientes que el país necesita con urgencia”.

Carmen Álvarez Rivero anunció que se suma al bloque de LLA en el Senado

Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Álvarez Rivero había entrado a la Cámara alta en 2021 como miembro de Juntos por el Cambio e integraba el bloque del Frente PRO, pero corrían fuertes rumores de que se cambiaría de partido, especialmente porque apoyó al oficialismo en votaciones que generaron mucha polémica, como la de discapacidad o su crítica al Garrahan.

Su salto a LLA sucede luego de que siete diputados nacionales que responden directamente a Bullrich decidieran dejar el espacio de Mauricio Macri para sumarse al proyecto de Milei. Se trata de Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, María Luisa González Estevarena, Patricia Vázquez, y Carlos Almenda.

Esta decisión contó con el apoyo de la ministra de Seguridad, que está enojada con Macri por lo que considera graves “errores estratégicos”, como expulsar a Damián Arabia del partido y no apoyar a sus candidatos durante la campaña porteña. En la intimidad, la funcionaria sintetizó su malestar con el expresidente en una frase lapidaria: “Me siguen a mí y al proyecto de país, no los conduce Mauricio Macri”.

Las declaraciones de Carmen Álvarez Rivero contra el Garrahan

En agosto, mientras se debía en la Cámara alta la emergencia sanitaria pediátrica del Garrahan, la senadora cordobesa aseguró: “Los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Sus palabras generaron indignación y fuertes críticas.

A través de un proyecto del legislador Miguel Siciliano, el cuerpo legislativo aprobó por mayoría una declaración reprobando lo que la parlamentaria había expresado durante el plenario de comisiones en la Cámara alta. La iniciativa planteó que las manifestaciones de la senadora “resultan discriminatorias, impropias y contrarias a los principios constitucionales y convencionales que garantizan el derecho a la salud, sin distinción ni restricciones de jurisdicción”.

Karina Milei y Martín Menem reunieron a los diputados electos de LLA para alinear al bloque

Por su parte, la legisladora María del Rosario Acevedo (HUxC) declaró: "Me apena que la senadora tenga un discurso tan diferente al sentir de los cordobeses. Millones de niños, niñas y familiares encuentran atención, consuelo y esperanza en el Garrahan”.

José Alberto Bria (UCR) remarcó que el Garrahan es “el hospital más federal de la Argentina, donde se atienden los niños de los cuatro puntos cardinales del país. Mi bloque rechaza todas las propuestas que van en contra de la salud”.

Ante tantos cuestionamientos, Álvarez Rivero se defendió diciendo: “Me parece que fui malinterpretada”.

