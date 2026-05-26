martes 26 de mayo de 2026
POLITICA
El poder de las sombras

La foto del "triángulo de hierro" que celebró el Gordo Dan y el álbum personal del "Peaky Blinders" a Santiago Caputo

Entre la euforia de los "tuiteros de Milei" y la estética de la mítica banda de Birmingham.

Javier santiago karina
milei y caputo | redes sociales

Como un álbum prsonal, varias postales que dejó el Tedeum por el 25 e Mayo fueron compartidas por Santiago Caputo, quien llamó la atención por su look "Peaky Blinders", en su cuenta de X, donde también reposteó una publicación de Daniel "Gordo Dan" Parisini, en la que se lo ve a Caputo junto a Javier y Karina Milei en el balcón de la Casa Rosada y una sugerente frase: "Argentina Será Grande Otra Vez".

gordo dan x

adorni caputo
Manuel Adorni y Santiago Caputo
santiago caputo 26052026
Santiago Caputo

milei caputo

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santiago caputo

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