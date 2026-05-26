Como un álbum prsonal, varias postales que dejó el Tedeum por el 25 e Mayo fueron compartidas por Santiago Caputo, quien llamó la atención por su look "Peaky Blinders", en su cuenta de X, donde también reposteó una publicación de Daniel "Gordo Dan" Parisini, en la que se lo ve a Caputo junto a Javier y Karina Milei en el balcón de la Casa Rosada y una sugerente frase: "Argentina Será Grande Otra Vez".

Manuel Adorni y Santiago Caputo

Santiago Caputo