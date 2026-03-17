La Justicia aplicó la Ley de Inocencia Fiscal y benefició a Lázaro Báez: dictaron un sobreseimiento parcial por evasión

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dictó este martes el sobreseimiento parcial del empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros imputados en una causa por evasión impositiva vinculada a la empresa Austral Construcciones, tras aplicar la Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para considerar delito la falta de pago de impuestos, por lo que la investigación continuará únicamente por el ejercicio 2012.

La decisión se tomó luego de que la nueva legislación fijara que la evasión simple solo se configura cuando supera los $100 millones por tributo y por año, y $1.000 millones en casos agravados.

Qué investigaba la causa

El expediente analizaba presuntas irregularidades en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y otros tributos durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Con la actualización de los montos, gran parte de las sumas investigadas quedaron por debajo del nuevo piso legal.

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La defensa de Báez solicitó el cierre de la causa al considerar que la nueva ley debía aplicarse de manera retroactiva por ser más favorable para los imputados. El tribunal coincidió con ese planteo y sostuvo que corresponde aplicar la norma vigente cuando beneficia a los acusados.

En cambio, el fiscal general Diego Velasco se opuso al pedido. Argumentó que la ley solo actualiza montos por inflación y no implica un cambio en el criterio penal.

Qué resolvieron los jueces

Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli rechazaron la postura del fiscal y aplicaron la Ley de Inocencia Fiscal. Según el fallo, los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014 no superan el nuevo mínimo exigido para considerar delito. El único período que quedó alcanzado por la causa es 2012, cuando la empresa registró cifras superiores al límite establecido.

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A partir de esta resolución, el proceso judicial continuará únicamente por las deudas impositivas correspondientes a 2012.

En ese año, Austral Construcciones registró montos que superan los $100 millones tanto en IVA como en Ganancias.

A quiénes alcanza la medida

El fallo dispuso el sobreseimiento parcial de Báez y de sus hijos Martín y Luciana, mientras que Leandro Báez fue beneficiado con un sobreseimiento total. También hubo resoluciones favorables, totales o parciales, para otros imputados vinculados a la empresa.

La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada con el objetivo de actualizar los montos de evasión y concentrar las sanciones en casos de mayor impacto económico. Según el criterio que aplicó el tribunal, esto obliga a revisar causas en trámite cuando los montos investigados quedan por debajo de los nuevos límites.

LB

