La tormenta complicó el regreso de Javier Milei a Buenos Aires tras el cierre de campaña en Rosario y debió volver por tierra

El presidente Javier Milei emprendió esta mañana el regreso a la Ciudad de Buenos Aires, luego de pasar la noche en Rosario, donde La Libertad Avanza (LLA) realizó anoche su acto de cierre de campaña electoral antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. Debido al fuerte temporal, la comitiva presidencial quedó varada y se frustró el regreso en helicóptero.

Después del acto que tuvo lugar en el Parque España, Milei debió pasar la noche en el Hotel Ros Tower Hotel & Spa de la ciudad santafesina, ante las intensas tormentas que afectaron la región central del país.

Por las condiciones meteorológicas adversas, el mandatario no pudo regresar a Buenos Aires en el mismo helicóptero que lo había trasladado a Santa Fe junto a su hermana Karina Milei durante la tarde del jueves.

Tras el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que desaconsejó el regreso aéreo por razones de seguridad, Milei emprendió su retorno terrestre hacia la capital alrededor de las 9:30 de la mañana, con el objetivo de cumplir con los compromisos de su agenda oficial.

La Libertad Avanza cerró su campaña en Rosario.

Según lo previsto, esta tarde el jefe de Estado tiene programada una reunión con el CEO de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, encuentro que se realizará en la previa de los comicios nacionales del fin de semana.

Los funcionarios del Poder Ejecutivo y los dirigentes libertarios que participaron del acto en Rosario también retornaron a Buenos Aires por tierra, debido a las complicaciones provocadas por el temporal que afectó el centro del país.

Milei y Caputo se reunirán esta tarde con el CEO de JP Morgan

Tras su regreso desde Rosario, el presidente Javier Milei mantendrá esta tarde una reunión en Casa Rosada con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. El encuentro se desarrollará en medio de las negociaciones del banco estadounidense para acordar un apoyo financiero a la Argentina, que se sumaría al swap ya confirmado por el Tesoro de Estados Unidos.

Además, Dimon tendrá un encuentro privado con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase & Co, se reunirá este viernes con Javier Milei y Luis Caputo.

Según explicó Bloomberg, el titular del reconocido banco norteamericano se encuentra en el país para participar de una reunión de alto nivel organizada por el gigante de Wall Street, en un contexto marcado por la creciente volatilidad del mercado argentino.

Luis Caputo se reunirá con el CEO del JP Morgan en plena negociación del salvataje de EE.UU.

Con motivo de su llegada, JP Morgan celebró un exclusivo cóctel este miércoles en un salón del Teatro Colón, encabezado por Dimon. Del evento participaron empresarios, dirigentes políticos y personalidades destacadas del ámbito local e internacional.

Entre los asistentes estuvieron el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín; el presidente del Grupo IRSA, Eduardo Elsztain; el expresidente Mauricio Macri; el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair; y la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, entre otros invitados.

