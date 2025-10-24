Karen Reichardt visitó "la Ferrere" y las redes estallaron con memes por el error al nombrar a la localidad

En el marco de una campaña electoral, se recomienda, se sugiere, conviene conocer el territorio en el cual se va a competir. Sin embargo, esto no siempre sucede y algunos candidatos sólo conocen “su metro cuadrado”. La desconexión entre el discurso y el territorio suele notarse rápido y, en tiempos de redes sociales, cualquier tropiezo adquiere dimensión pública en cuestión de minutos.

Eso fue lo que le ocurrió a Karen Reichardt, segunda en la lista de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados, durante su visita a Gregorio de Laferrere, una de las localidades más populosas de La Matanza. Tras la recorrida, publicó un mensaje en X en el que celebró el encuentro con vecinos, pero escribió mal el nombre del distrito: “Ayer fui a la matanza (sic) ‘la Ferrere’ (sic) con @Leigianni”.

En apenas tres palabras, acumuló dos (sic), un detalle que no pasó desapercibido y se convirtió rápidamente en material para memes y comentarios irónicos sobre su conocimiento real del territorio que pretende representar.

El error ortográfico iba acompañado de un video en el que se veía a la candidata junto a la concejal electa de La Matanza por La Libertad Avanza, Leila Gianni. En las imágenes, ambas charlaban con vecinos y les explicaban la importancia de la elección legislativa nacional de este domingo 26 de octubre.

“Conocí personas buenas que no son parte de la decadencia kirchnerista pero que naturalizaron el paisaje de vida que los rodea, son gente de bien y de buen corazón”, escribió la candidata, oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora.

Acto seguido, hizo una llamativa comparación entre la inflación y el alcoholismo: “La inflación dejó una pobreza muy grande que requiere esfuerzo, el gran economista Milton Friedman dice que la inflación es como el alcoholismo: sus efectos buenos son inmediatos, pero los malos perduran”.

La frase de Reichardt mezcla diagnóstico social y referencia académica, pero su construcción despierta interrogantes semánticos. Al afirmar que “la inflación dejó una pobreza muy grande que requiere esfuerzo”, la candidata establece un vínculo causal directo entre el fenómeno económico y la responsabilidad individual.

De alguna manera, Reichardt sugiere que la solución reside en el esfuerzo personal de quienes sufren las consecuencias. Además, la elección del verbo “dejó” implica un efecto tangible y casi permanente, como si la inflación fuera un agente externo que marca indeleblemente la vida de los ciudadanos.

El giro posterior hacia Milton Friedman introduce un recurso semiótico: la metáfora del alcoholismo para describir la inflación. Reichardt busca dar autoridad a su comentario con una apelación al reconocido economista, pero la comparación genera ambigüedad. Decir que “sus efectos buenos son inmediatos, pero los malos perduran” reconoce algún beneficio momentáneo de la inflación.

En términos semilógicos, el enunciado articula tres niveles: observación social, cita académica y metáfora, que deja abierta la interpretación sobre la eficacia de las políticas económicas de Javier Milei.

Finalmente, solicitó el apoyo electoral y lanzó un compromiso: “Sumense a este sueño de salir adelante, cuenten conmigo para acompañarlos en lo que están necesitando, volveré a visitarlos”, concluyó.

Horas más tarde, ante la viralización de su error, Reichardt intentó justificarlo con un argumento endeble: "Los kirchneristas q (debería ser 'que') empobrecieron el país(,) (coma innecesaria) están muy enfocados en que se me escapó un espacio al escribir Laferrere, pero hasta ahora no vi NI UNA FOTO DE BOMBITA TAIANA en La Matanza". La candidata evidenció así dificultades claras de redacción y de coherencia en su mensaje.

