Piden excluir a Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados por sus vínculos con el narcotráfico

Los vínculos con el narcotráfico siguen manchando la campaña electoral de La Libertad Avanza. Después de la caída de José Luis Espert como candidato en la provincia de Buenos Aires, ahora hay otra legisladora en la mira: Lorena Villaverde, actual diputada libertaria y candidata a senadora por Río Negro.

La boleta de Lorena Villaverde, la candidata a senadora por Río Negro por La Libertad Avanza.

Villaverde estuvo detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas, por lo que hoy tiene prohibido el ingreso al país. Según informaciones periodísticas, los registros judiciales del Estado de Florida prueban que habría intentado ingresar al país con 15 kilos de cocaína. Ella lo niega.

La candidata a senadora por La Libertad Avanza tiene vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Federico "Fred" Machado, el empresario argentino que financió la campaña de José Luis Espert y hoy aguarda un juicio por narcotráfico en Texas.

Cicarelli se define como "muy amigo" de Villaverde; en Río Negro se dice que son pareja y socios comerciales. Además, la diputada es investigada por irregularidades en la venta de terrenos en el balneario de Las Grutas, Río Negro.

Villaverde defiende su candidatura con un narcotest

Por eso, el diputado Facundo Manes (Democracia para Siempre) solicitó que sea excluida de la Cámara de Diputados y que renuncie a su candidatura. Su par Esteban Paulón pidió que deje la presidencia de la Comisión de Energía, que en este momento ejerce.

El periodista Nicolás Wiñazki habló de Viilaverde y fue amenazado

En la noche del viernes 17, el periodista Nicolás Wiñazki mostró en su programa de A24 un mensaje que la diputada Villaverde le había enviado por Whatsapp unos minutos antes: "Que dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia". Wiñazki aseguró que lo tomaría "como una amenaza". Facundo Manes, quien estaba presente en el estudio, dijo que propondría expulsar a la diputada de la Cámara, tal como había hecho con José Luis Espert.

“Si hablo, se cae el país”: las amenazas de Fred Machado y la respuesta de Santiago Caputo

Wiñazki estaba desarrollando un informe dedicado a la relación entre Villaverde, Fred Machado, su primo Claudio Ciccarelli y el tráfico de cocaína.

Unas horas después, Manes mostró en su cuenta de la red social X el proyecto de resolución que había presentado ante la Cámara de Diputados.

El proyecto de Facundo Manes: exclusión "por indignidad"

"No podemos permitir que la narcopolítica avance en la Argentina", postuló Facundo Manes en un posteo publicado en la red social X. El proyecto de resolución que presentó dice: "La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve excluir a la diputada nacional Lorena Villaverde del seno de esta Honorable Cámara por indignidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".

El artículo 66 dispone: "Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos".

"Tenemos que construir transversalmente un 'NO PASARÁN' al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina", agregó Manes en su posteo. También exigió que Villaverde renuncie a su candidatura a senadora, y expresó su solidaridad con Nicolás Wiñazki ante las amenazas.

Esteban Paulón exigió que Villaverde renuncie a la presidencia de la Comisión de Energía

Durante la tarde del domingo 19, el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) se sumó a los cuestionamientos. "Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas a Nicolás Wiñazki la inhabilitan para seguir al frente de la comisión de Energía. ¡Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata!", tuiteó.

El proyecto de resolución que presentó también invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional.

El hecho de que Villaverde tenga prohibido pisar los Estados Unidos complica las tareas que corresponden a la presidencia de esa comisión, ya que dificulta las reuniones con empresas petroleras estadounidenses.

