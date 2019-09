La transición llena de suspenso una megalicitación

por Patricia Valli

El mes pasado el Gobierno prorrogó la apertura de ofertas para la licitación del Puerto de Buenos Aires hasta el 2 de diciembre, una semana antes de la asunción de una nueva administración nacional que podría incluir un cambio de gobierno.

“Es una licitación a 35 años, podemos esperar un par de meses más”, justificó el interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola recientemente en un almuerzo con empresarios del Rotary Club. En diálogo con PERFIL, reconoció que la situación macroeconómica complicó a los posibles oferentes, entre ellos los operadores actuales, quienes pidieron la prórroga. “Argentina perdió confianza, previsibilidad”, reconoció tras la fallida lluvia de inversiones.

Hoy hay tres oferentes potenciales, según el funcionario. “Ninguno es el que dicen que se quiere quedar con el Puerto”, indicó sobre la versión de que PSA Singapore podría quedarse con el Puerto de Buenos Aires. El cónsul designado en Singapur es el “hermano del alma” de Mauricio Macri, Nicolás Caputo y versiones periodísticas indicaron que el primer objetivo de su gestión era garantizarle a PSA la explotación de la terminal porteña.

El Puerto se licitará a un solo operador, según el modelo que eligió el Gobierno y que detalló el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich el año pasado.

Plazo. Una vez conocidas las ofertas, tendrán sesenta días para el análisis. Ese paso podría estar bajo una nueva administración. La discusión estará en el modelo de un solo operador. Sin embargo, para el gobierno actual no se puede frenar la licitación.

La inversión para la modernización del Puerto de Buenos Aires está prevista en US$ 1.900 millones para cincuenta años. Hoy está dividido en tres operadores. Las Terminales 1, 2 y 3 están a cargo de Terminales Río de la Plata, operada por Dubai Port World (55,62%), Laif Vi (39%) y Japón (5%). La licencia vencía a principios de este mes, pero por la licitación, se unificaron los vencimientos a mayo de 2020. La Terminal 4 está operada por APM Terminals (70%) y BV mientras que la Terminal 5, Bactssa, está en manos de Hutchinson Port.

“Alberto Fernández dijo que toda la carga no puede pasar por Buenos Aires. Quiere achicar el puerto”, interpretó Mórtola. “Quiero una Argentina que deje de mirar al puerto de Buenos Aires, no puedo entender cómo las provincias cordilleranas no pueden tener un mejor acceso a los puertos del Pacífico”, había dicho el candidato a presidente por el Frente de Todos.

Sobre el traspaso del Puerto al Gobierno porteño, consideró que habría que “amigar la Ciudad con el Puerto” y consideró que una parte debería estar en manos del Estado Nacional y otra en manos de la Ciudad, un viejo dilema que rodea al Puerto, que mantiene la jurisdicción nacional. Es la puerta de entrada del comercio exterior de la Argentina: más del 60% de la carga de contenedores del país pasan por el predio lindero a Retiro.