Larroque busca más poder y armó "orga" por fuera de La Cámpora

Andrés "El Cuervo" Larroque es uno de los dirigentes más importantes de La Cámpora. Parte de la mesa chica, el funcionario de provincia de Buenos Aires quiere ampliar su poder este 2023 y evitar la verticalidad de la organización que dirige Máximo Kirchner. Con ese objetivo, hace más de un año creó "La Patria es el otro" que agrupa distintas organizaciones peronistas. Si bien en los papeles tiene un cargo importante pero no de liderazgo, en la práctica, todo pasa por él.



Lo concreto es que desde que Máximo desembarcó en la provincia de Buenos Aires, Larroque comenzó a perder centralidad en La Cámpora. Si bien mantiene un rol clave en la agrupación, aquí es el jefe. ¿Qué logra con esto? En primer lugar, ya no tiene que esperar el visto bueno del hijo de la vicepresidenta o del ministro Eduardo "Wado" De Pedro. En segundo lugar, a través de su cargo en el Estado, puede manejar una caja propia. Y en última instancia, ya en el territorio, quienes trabajan con él sólo le deben "lealtad" a su figura. ¿Significa esto un quiebre con Máximo? Dirigentes K lo negaron rotundamente, aunque reconocieron que la movida sorprendió a quienes están en el entorno del diputado nacional.

Nueva estructura.

"Acá lo que hizo el Cuervo fue agrupar organizaciones que trabajaban por su cuenta y darles un sentido de pertenencia más importante", explicó un militante que trabaja con él. Entre otras, están La Martín Fierro, La 13 de Abril, Peronismo militante, Frente Social Peronista y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES).

"Está en todo su derecho. Nadie está obligado a quedarse quieto. ¿O no dijo Cristina que tomemos el bastón de mariscal?", agregó. Inclusive, quienes defienden la iniciativa marcan la imagen junto a Máximo en octubre del 2021 durante el lanzamiento oficial.



Días atrás la revista La Tecla le preguntó precisamente por el "debate interno" en la conducción camporista pero Larroque no dio mayores precisiones: "Estamos en permanente debate y siempre nos han tocado coyunturas muy álgidas: cuando Cristina estaba en el gobierno; obviamente cuando tuvimos que ser oposición de Macri; y en esta etapa tan compleja donde no es ni una ni la otra. Eso ha postergado definiciones internas. Lo que vaya a suceder en el correr del tiempo no tiene que ver tanto con la coyuntura sino con debates postergados. Por ser una organización tan instalada en la centralidad y tan observada por los medios, siempre hemos sido cuidadosos en ese tipo de movimientos". PERFIL contactó al entorno del ministro pero no quisieron dar declaraciones.

Marcha por Cristina

Quizás con el objetivo de levantar el perfil, ya avisaron que el miércoles 1 de febrero participarán de un "operativo clamor para levantar la proscripción". La marcha será a las 17 hs en Tribunales junto a las dos CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores. El objetivo según los organizadores es “denunciar una persecución judicial contra Cristina” y la “existencia de mafias” en el Poder Judicial. En ese sentido, dirán presente Hugo Yasky, Hugo “Cachorro” Godoy y Sergio Palazzo.

