Las 10 frases más duras de Cristina Fernández contra la Corte y la Justicia

A nadie le sorprende que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner critique con énfasis al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular. Se considera víctima de una persecución judicial que busca sacar de la arena política a dirigentes populares dentro de la región. El famoso "lawfare". A raíz de esta situación, no ahorra descalificativos, muchas veces con nombre y apellido. Aquí las frases más polémicas de Cristina contra jueces y fiscales:



1) "Allí está el verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F. La aparición pública e inocultable del Partido Judicial". La frase la dijo siendo presidenta de la Nación tras la marcha que convocaron fiscales para reclamar por la muerte de Alberto Nisman.



2) “Me pueden meter presa pero no callar”. El discurso de Cristina en 2016, en las puertas de Comodoro Py tras la primera citación por parte de Claudio Bonadío. Bajo una lluvia intensa le habló a la militancia. Su destino parecía lejos del poder.



3) “No se podrían haber consumado los atropellos y la desgracia sobre tantos argentinos sin la complicidad del Poder Judicial”. La frase ya fue más cerca del presente. Declarando ante jueces, planteó la alianza entre el macrismo y el Poder Judicial para "permitir" la gestión de Cambiemos.









4) "Ustedes contribuyeron a que ganara Macri y son responsables de lo que pasa en la economía”. Esta frase, parte de la misma declaración, la dijo con la voz quebrada y casi al borde de las lágrimas. Acusó directamente al Poder Judicial de los descalabros económicos de Macri.



5) "Va a llegar un momento de crisis tan grande que tendremos que revisar la totalidad del Poder. Son funcionarios que parecen constituir una aristocracia". Todo parte de la misma declaración, acaso la más fuerte desde que la disputa elevó hasta los primeros planos políticos.



6) "Este es el sistema podrido y perverso. Es necesario poner el esfuerzo para corregirlo y arreglarlo". Cristina lo planteó para quejarse por las demoras legislativas ante las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.



7) "La causa dólar futuro se manipuló al calor del proceso electoral de 2015". Cristina consideró que las investigaciones judiciales iban a la par de la contienda electoral que enfrentó a Mauricio Macri con Daniel Scioli.





8) "He sido, soy y seguiré siendo objeto de la más feroz campaña de persecución política mediática y judicial de la que se tenga memoria en las últimas décadas". La frase fue parte de una extensa carta pública donde CFK se refirió a la persecución de presidentes en la Argentina como Hipolito Irigoyen y Juan Domingo Perón.



9) "Los golpes contra las instituciones ya no son como antaño". Esta fue parte de la última mención al Poder Judicial. A través de Twitter, CFK fustigó a la Corte Suprema por avalar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.



10) "Para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”, se preguntó en ese hilo de Twitter. Al día siguiente se mostró en Ensenada con Alberto Fernández. Pero eligió no hablar.

RI/FL