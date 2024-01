Las 500 mil cajas navideñas que para Bullrich "eran una vergüenza" desataron una interna en el Gobierno

Durante la exposición que la ministra Patricia Bullrich realizó en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, donde se trata la ley Omnibus, intentó explicar por qué el gobierno de Javier Milei no repartió a comedores populares 500 mil canastas navideñas que la administración del Alberto Fernández había adquirido.



En su respuesta a uno de los diputados presentes, Bullrich afirmó que la decisión que dejó sin productos para pasar las fiestas a miles de argentinos se debió a que “daba vergüenza” y agregó que como “no había plata para reponerlas”, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello resolvió retenerlas.

Hiperactiva y con mensajes picantes a Macri, Patricia Bullrich rearma su figura

"La canasta navideña, sabe por qué no se repartió diputado, porque daba vergüenza. Le voy a decir a la ministra Sandra Pettovello que lo lleve a verla. Dio vergüenza repartila y no había plata para comprar nuevas, ni tiempo. Así que no se repartió porque era una verdadera afrenta a las personas que las iban a recibir", dijo la Ministra.

La respuesta del Petovello

Sin embargo, los dichos de la ministra sobre las 500 mil cajas navideñas fueron desmentidos desde el ministerio de Capital Humano, cuyos voceros se mostraron sorprendidos por las afirmaciones de la funcionaria de Javier Milei.



Las cajas habían sido adquiridas (y pagadas) por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Victoria Tolosa Paz;



En diálogo con Perfil.com, señalaron que "Toda la información dada por la ministra es errónea. Nunca hubo 500 mil cajas navideñas armadas, sino que se trataban de productos como turrones, budines y pan dulces que fueron comprados a granel por el gobierno anterior. Se entregó casi todo a la Iglesia, a la AMIA e iglesias evangélicas. Lo poco que quedó se está entregando y se separó aquellos paquetes que estaban rotos. No había nada en mal estado".

"Gatillo feliz": el fallido de Patricia Bullrich en la discusión por la ley ómnibus en Diputados

Tras la afirmación de Patricia Bullrich, este medio intentó comunicarse con los voceros de la ministra, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta alguna. También Perfil.com se comunicó con la AMIA donde señalaron que no recibieron ningún producto, aunque aclararon que podrían haberse repartido en otras instituciones de la comunidad.

El teléfono roto navideño

Las declaraciones de Bullrich tomaron tal dimensión que se comenzaron a revelar algunos detalles que al final parecen tener el mismo destino de fake news. El periodista Pablo Dugan se sumó al debate al afirmar por Radio 10 que el gobierno de Milei descartó en un depósito ubicado en la calle Salguero de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, productos de unas 500 mil de cajas navideñas que incluían turrones, budines y pan dulce.

Desde el ministerio de Capital Humano desmintieron la existencia de ese depósito.

Y tampoco faltaron las reacciones políticas como la de Juan Grabois que dijo en C5N: "Con la criminal devaluación del 118% que metieron fue imposible para muchas familias comprar un pan dulce. ¿Qué hicieron en vez de repartirlo? Los tiraron"

Lo cierto es que las declaraciones de Patricia Bullrich generaron una nueva interna dentro del propio gobierno y con un tema tan delicado y sensible como es el reparto de alimentos entre los sectores más carenciados. Hacer política con las necesidades del otro forma parte de lo peor de la casta.