Cristina y Máximo Kirchner en el banquillo de acusados: las claves del juicio Hotesur-Los Sauces

Este viernes a las 9:30 el Tribunal Oral Federal 5 comenzará a juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, junto a otros 17 acusados, en el juicio por presunto lavado de dinero en las causas Los Sauces-Hotesur.

La ex presidenta ya enfrentó el juicio en la causa “Vialidad” que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por la que está en prisión domiciliaria en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. También está imputada en el juicio del expediente "Cuadernos".

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Cristina y Máximo Kirchner podrán seguir por Zoom el inicio del juicio unificado por Hotesur y Los Sauces

Para el diputado Máximo Kirchner será la primera vez que enfrente, como acusado, un juicio oral y público. El TOF 5 autorizó que todos los imputados puedan seguir la primera audiencia por Zoom y no trasladarse a tribunales. La resolución obtuvo el aval de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni, mientras que Adriana Palliotti votó en disidencia. Sin embargo, la autorización no se extiende a todas las etapas: las indagatorias deberán desarrollarse de manera presencial.

¿Qué se investiga?

En la causa Hotesur, la Justicia investiga empresa hotelera de la familia y los establecimientos Alto Calafate y Las Dunas. La acusación sostiene que empresas vinculadas con el empresario Lázaro Báez habrían pagado por habitaciones que, según la investigación, no utilizaban efectivamente. Para los fiscales, esas operaciones habrían permitido transferir dinero a sociedades relacionadas con los Kirchner.

Hotesur-Los Sauces: Casación ordenó un único juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero

El expediente Los Sauces, por su parte, investiga operaciones de alquiler de propiedades de la inmobiliaria familiar con empresas vinculadas a Báez y al Grupo Indalo, cuyos principales referentes son Cristóbal López y Fabián De Sousa. La fiscalía busca determinar si esos negocios fueron utilizados para encubrir pagos relacionados con beneficios.

La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner está acusada de asociación ilícita en carácter de jefa y por el delito de lavado de activos. Máximo Kirchner, en tanto, está acusado como organizador de la presunta asociación ilícita y por lavado de activos. Ambos rechazan las acusaciones a través de sus defensas, a cargo de Carlos Beraldi.

En total hay 19 imputados, entre ellos Lázaro Báez -que para este juicio tendría defensa oficial- López y De Sousa, además de otros empresarios y personas vinculadas con las sociedades investigadas.

Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con un cronograma que contempla encuentros los lunes, viernes y sábados, además de jornadas adicionales previstas para avanzar con el debate.

El requerimiento de elevación a juicio en la causa Los Sauces lo firmaron en 2018 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, hermano del ministro de Justicia, Juan Bautista. Todo cobra actualidad.