Faltan horas para las PASO. Y más allá de la discusión nacional, este domingo 13 de agosto habrá municipios bonaerenses que definirán internas cruciales para el futuro del peronismo en la provincia. Son distritos que tanto por el volumen electoral como por el impacto político marcarán un antes y un después para el resto de la campaña. Se trata de La Matanza, Moreno, Hurlingham y Tigre. Allí La Cámpora, intendentes, Sergio Massa y el Movimiento Evita se juegan una parada clave.

El round más fuerte por el caudal de votos será La Matanza. Votan 1.700.000 mil personas aproximadamente. Allí Fernando Espinoza, con el apoyo de la agrupación K y hasta un video con Cristina Kirchner en el Senado mostrando los proyectos para el municipio, irá por la reelección. ¿En frente? Patricia "Colo" Cubría, del Evita y pareja del titular de la organización -además de funcionario de Gobierno- Emilio Pérsico. ¿El panorama? Si bien el entorno de Espinoza consideran que ganan "6 a 1", el Evita manejaría casi 80 mil planes sociales solo en ese municipio por lo que la interna promete ser intensa. ¿Por qué le dieron boleta al Evita? "Axel (Kicillof) no puede perder ni un voto por fuera. Hay que sumar todo", resumió un armador de Unión por la Patria (UP).

En Moreno es completamente al revés. Allí el oficialismo es el Evita. Su intendenta Mariel Fernández va por la reelección pero deberá superar en las PASO a Damián Contreras, dirigente del Frente Renovador y actualmente presidente de Ferrocarriles Argentinos. A tal punto será importante esta primaria que el candidato a presidente, Sergio Massa salió a jugar muy fuerte para instalar a su delfín en un distrito clave en distintos actos públicos.

Si de massismo se trata, será Tigre el lugar donde todo puede volver a empezar. O ser el talón de Aquiles. Es que el intendente Julio Zamora no dio el brazo a torcer y jugará la interna yendo por una nueva reelección. En frente estará Malena Galmarini. Con ocho años al frente del distrito el actual mandatario se fue despegando cada vez más de la imagen "delegado" de los Massa y decidió independizarse. Pero en la recta final tuvo un problema que podría generarle perder la interna por goleada. Es que el tribunal electoral no le permitió llevar la boleta presidencial de Massa y solo podrá ir con la de Juan Grabois. La democracia es una sola, pero hay mil maneras de jugarla. "Massa no se puede dar el lujo de perder el distrito. Imagínate llegar a la elección general con la interna de Tigre perdida. Es el fin", aventuró un dirigente que está en la oposición y conoce de cerca el enfrentamiento.

Por último está la interna más anticipada de los últimos tiempos e involucra a La Cámpora. El territorio es Hurlingham y allí Damián Selci, miembro de la "orga" que lidera Máximo Kirchner enfrentará al intendente "Juanchi" Zabaleta, también del peronismo pero en las antípodas del diputado nacional e hijo de la vicepresidenta. Zabaleta asumió en 2015 hasta que pasó a ser el ministro de Desarrollo Social en agosto del 2021. Fue entonces cuando lo reemplazó el propio Selci. En octubre del 2022 el intendente en licencia volvió al pago chico para prepararse para la interna que llegará el domingo.

