La campaña terminó 36 horas antes de lo previsto. El asesinato de Morena Domínguez de 11 años, víctima de un asalto cometido por motochorros en la localidad bonaerense de Lanús sacudió a la política y los cierres de campaña que se preparaban para este jueves debieron ser cancelados. Este miércoles, cuando la noticia acaparó la agenda de todos los medios, Sergio Massa estaba en Mar del Plata, suspendió la recorrida, volvió al ministerio de Economía en el centro porteño y a desde allí también dio la orden de levantar el acto del Teatro Argentino y las entrevistas planificadas para este jueves.

Durante este último día de campaña, antes de que comience la veda, Sergio Massa dará un mensaje. En la grabación hablará del crimen de Morena, explicará que cambió la agenda y mencionará la necesidad de avanzar en la lucha contra la inseguridad. La campaña pasa a segundo plano aunque también enumerará lo que entra en juego el próximo domingo 13 cuando se vote en las elecciones presidenciales.

La pregunta ahora es hasta dónde el cimbronazo que sacudió a toda la política y no distinguió partidos se sentirá en el cuarto oscuro. La apatía, bronca y desencanto ya era una advertencia que puede llevar a una fuerte baja en la participación electoral y el asesinato en Lanús podría incrementarlo.

Hasta el miércoles, en el equipo de Sergio Massa aseguraban que el candidato de Unión por la Patria llega competitivo al domingo electoral. En el búnker de campaña reconocen que esto tiene que ver con la estrategia de Unión por la Patria, pero también por errores de quien está del otro lado. Evalúan que uno de los mayores logros fue correr de la discusión que esta elección se trataba de “continuidad o cambio” o de un plebiscito a la gestión de Alberto Fernández.

“Massa está competitivo y los que tenían que ganar sin bajar del autobús, pueden perder”, dicen en el equipo de campaña de Sergio Massa sobre un Juntos por el Cambio que, evalúan, no lograron encontrar una buena campaña electoral.

Esta no es una campaña reeleccionista y esto es un objetivo que cumplió el oficialismo. Este camino comenzó con la no postulación de Alberto Fernández, siguió con la figura presidencial corrida de la campaña y continuó con un discurso en el que el legado actual no tuviera espacio. En este punto, evalúan que hubo dos aciertos. El primero tiene que ver con correr a una gestión que tiene un amplio rechazo en el electorado de la discusión, y el segundo con que no haya que optar por “continuidad y cambio". ¿Por qué? porque si se daba esta dicotomía, la discusión estaba perdida: la mayoría de los ciudadanos responden que buscan un cambio. “Es zafar del abrazo del oso y zafamos”, resumen desde el equipo de Sergio Massa.

En este sentido, están convencidos de que la oposición no logró captar la necesidad de una alternativa y, a pesar de que Massa es parte de este gobierno, surge como una opción. Hay otra señal con la que el candidato a presidente de Unión por la Patria busca diferenciarse de la gestión actual: mostrar firmeza. Mostrar a un Massa con decisión tiene que ver con la evolución de un vacío presidencial.

Massa llega a la elección casi escondiendo el sello de Unión por la Patria. La fuerza política sirvió para mostrarla en actos politizados y de militancia, pero en las actividades del interior siempre predominaron los escenarios naturales. En su equipo aseguran que cuando el electorado mira a los candidatos despojados de marcas partidarias, Massa corre con ventaja. Esto significa que su figura debería lograr votos por afuera del peronismo. “En la liga de presidentes puntuamos mejor”, dicen.

Estos últimos días, le iban a servir para hablar a un electorado indeciso que es “el que puede desempatar una elección ajustada”, evaluaban en el búnker de avenida Mitre en donde se reúnen los postulantes del oficialismo. Sin cierre ni recorridas, ahora sólo le podrán hablar a través del mensaje que dará este jueves Massa.

