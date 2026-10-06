Ley de Tierras: organizaciones políticas y gremiales marcharán contra el fallo de la Corte Suprema

Organizaciones políticas, sindicales, sociales y ambientalistas se movilizarán este martes desde las 16 hacia los Tribunales para manifestarse contra el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Los sectores convocantes cuestionan la decisión del máximo tribunal y sostienen que podría facilitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La protesta fue convocada por distintas organizaciones gremiales y políticas, entre ellas las dos CTA y dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Además, los referentes reclamaron la derogación del DNU 70/23, al que consideran inconstitucional.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, calificó de “grave” la resolución de la Corte Suprema. Según planteó, el fallo habilita una mayor venta de tierras a extranjeros y afecta la posibilidad de que excombatientes de Malvinas cuestionen judicialmente el decreto.

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“Parece ser que los ex combatientes de Malvinas pueden ir a dar la vida para defender la patria, pero no pueden presentar un trámite judicial para evitar que la tierra se extranjerice y que los argentinos vivamos como inquilinos en nuestra propia tierra”, sostuvo Godoy.

El dirigente confirmó la convocatoria de este martes frente a Tribunales y cuestionó el accionar del máximo tribunal en relación con la normativa sobre tierras.

La sesión del 15 de octubre alteró los planes legislativos del Gobierno: Ley de Tierras, Malvinas y Discapacidad

Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, anticipó que las centrales sindicales también participarán de una movilización el 15 de octubre. El objetivo será reclamar la derogación del DNU 70/23 y sumar otros reclamos vinculados con la situación económica y social.

Yasky señaló que sectores de la oposición buscan reunir el quórum necesario para tratar en el Congreso distintos temas. Entre ellos mencionó la continuidad del financiamiento de la ley de discapacidad, el endeudamiento de las familias y la derogación del decreto.

Myriam Bregman cuestionó el fallo sobre la Ley de Tierras

La diputada nacional Myriam Bregman también cuestionó la decisión de la Corte Suprema y afirmó que el máximo tribunal no puede estar por encima del rechazo que, según sostuvo, existe hacia la venta de tierras. “La Corte Suprema no puede valer más que el rechazo masivo que se expresó contra la venta del país”, afirmó la dirigente del FIT.

Bregman también puso en duda las circunstancias en las que se produjo la resolución judicial y planteó: “La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras”.

La diputada sostuvo además que el debate excede una cuestión judicial puntual y lo vinculó con la soberanía sobre el territorio argentino.

Nueva movilización al Congreso el 15 de octubre

Bregman y Nicolás del Caño también impulsaron una movilización para el 15 de octubre hacia el Congreso de la Nación. La protesta incluirá reclamos vinculados con la Ley de Tierras y otros conflictos que actualmente atraviesan al Congreso.

Entre los puntos mencionados por los dirigentes aparecen el financiamiento universitario, la situación de las personas con discapacidad y el endeudamiento de las familias.

Del Caño reclamó además a las centrales sindicales y a los sindicatos que convoquen a un paro nacional para acompañar la movilización.

LB/ff