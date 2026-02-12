Ley Penal Juvenil: la Cámara de Diputados trata este jueves el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Desde este jueves 12 de febrero a las 11, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de Ley Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entre otras modificaciones. La iniciativa oficialista se tratará en el recinto tras obtener el apoyo en un plenario de las comisiones de PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.

La propuesta del gobierno de Javier Milei reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión. A su vez, contempla distintas sanciones alternativas para los delitos cuya escala penal sea inferior a los 10 años.

