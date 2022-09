Líder de Revolución Federal: "No gastaría ni dos pesos en Alberto Fernández y una bazuca me sale plata"

El fundador del grupo de escrache Revolución Federal, Jonathan Morel, habló sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y lo calificó como "una locura". Además se definió como una persona "bastante pacifista", luego de que se conocieran tres audios suyos hablando de violentar a la Vicepresidenta y a Alberto Fernández.

Esta semana la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó como pruebas un conjunto de audios donde se escucha a Morel despotricar contra la dupla presidencial. "Veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía 'lástima que a mí ya me conocen la cara, porque sino me infiltro ahí una semana y espero a que baje'. Yo te juro, si a mi no me conocieran los nenes de La Cámpora voy, canto la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan, pero pasa a la historia", dice en uno de los materiales.

En otro, habla del Presidente: "No lo escucho porque me violenta, encima viejo hijo de puta viaja en helicóptero porque si viaja en auto te juro que me planto, que me pise pero se lo abollo todo y se lo cago a patadas, se lo prendo fuego. Viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo".

Este viernes se refirió a sus frases en AM 550 con Ari Paluch y criticó duramente a la dirigencia política. "Hace tres meses sentí la necesidad de empezar a quejarme de verdad. Mi situación económica no daba para más y, como no me quiero ir del país, salí a la calle para manifestarme y ver si somos muchos los que queremos que esto cambie o no. Los políticos no entienden que yo puedo estar muy enojado, miran desde arriba a sus votantes", expresó.

Marcha de Revolución Federal

Sobre los dichos en contra de Alberto Fernández, manifestó. "Nunca le voy a perdonar nada nunca, porque él tiene la culpa de todo esto. Es el detonante. No gastaría ni dos pesos en Alberto Fernández y una bazuca me sale plata".

También calificó como una "completa locura" el intento de magnicidio que Fernando Sabag Montiel intentó perpetrar el 1 de septiembre. "Que una persona en vez de estar trabajando, estudiando y pensando en el futuro esté planeando un atentado contra un político me parece una locura. Llegamos a un nivel extremo", consideró.

"Los políticos en este país me robaron todo tipo de esperanza, pero ahora no voy a dejar que me roben el futuro. Ni en pedo me haría algo en contra de no sé quién. No voy a pasar mi futuro en 'cana', no voy a cometer una locura, no soy boludo", se quejó.

Los escraches de Revolución Federal

El 18 de agosto Morel y Leonardo Sosa, el otro fundador del grupo, convocaron a una Marcha de las Antorchas afuera de la Casa Rosada. Hasta allí llegaron un grupo de personas que pedían "cárcel o bala" para el kirchnerismo e incluso mostraban una guillotina. El reclamo terminó mal cuando lanzaron las antorchas contra la casa de gobierno y los bomberos debieron intervenir.

"Al kirchnerismo cárcel o bala": las consignas violentas de Revolución Federal, el grupo ligado a Brenda Uliarte

Morel se defendió y agregó que es un individuo de paz: "Yo no tiré ninguna antorcha, pero sí es verdad que cuando yo organizaba las convocatorias se manifestaban un grupo de personas muy enojadas. Cuando me conocen y si miran todo el contexto, si ponen otros audios, soy una persona bastante pacifista. Muchas veces dije 'bueno, no es el camino'", dijo.

Enojado con la dirigencia política, dijo que para ser escuchado "a veces tenés que gritar" y habló sobre los audios que aportó la AFI: "Son recortes de charlas muy largas". El 26 de agosto, en un vivo de Twitter, se escucha a Morel hablando contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, como se explica al principio de esta nota.

"Soy una persona que está muy enojada con el Gobierno, eso no hace falta que lo aclare, pero falta el contexto. Tengo un humor bastante ácido, hablo con mucho sarcasmo. Estoy muy tranquilo de que cuando dije eso había todo un contexto. Claro que cuando vos ponés eso se entiende quizás de una forma o medio mal, pero cuando escuchás todo el contexto te das cuenta de que muchas veces es con humor", se explayó.

"Una cosa es tirar un comentario, un pensamiento, y otra cosa es estar de acuerdo con la violencia, avalarla y promoverla. Es algo muy distinto", se defendió. "Los políticos tienen que pensar más en la gente. A los argentinos los convencen con muy poco, porque se ve que la dignidad acá es bastante barata. Toda su vida le dieron nada a la gente y ellos se hicieron millonarios. Yo nada más quiero que todos hagamos algo decente en la vida", cerró.