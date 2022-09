Luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el grupo Revolución Federal fue denunciado por audios donde se mencionaba el deseo de asesinarla e incluso hablaban de Alberto Fernández como futura víctima. Uno de sus líderes, Jonathan Morel, afirmó anoche: "Si los políticos no solucionan los problemas, esto va a seguir pasando".

El 18 de agosto del 2022 un grupo de personas se presentó en las afueras de la Casa Rosada con antorchas, huevos y una guillotina de madera. También llevaron una bandera explícita: “Al kirchnerismo cárcel o bala”. El clima ya se anticipaba caldeado por las consignas, pero lo que determinó que los congregados fueran dispersados por los bomberos fue la acción de lanzar las antorchas encendidas contra la casa de gobierno.

Tanto la guillotina como las antorchas que tenían los manifestantes fueron confeccionadas en el taller de Jonathan Morel, quien no solo está en la mira de la Justicia por la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sino que lidera el grupo ligado a Brenda Uliarte, una de las procesadas por la jueza María Eugenia Capuchetti en la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner.

La guillotina de Revolución Federal

Qué es Revolución Federal y cuál es el vínculo con Brenda Uliarte

Uliarte estuvo presente en aquella "Marcha de las antorchas" que convocó Revolución Federal. Esta semana, Morel recorrió distintos medios de comunicación para explicar que lo denunciado por la AFI fue un momento de bronca.

En los audios recopilados por inteligencia, se escucha: "Veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía 'lástima que a mí ya me conocen la cara, porque sino me infiltro ahí una semana y espero a que baje'. Yo te juro, si a mi no me conocieran los nenes de La Cámpora voy, canto la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan, pero pasa a la historia". La descripción se asemeja a lo que sucedió días después con el disparo fallido de Sabag Montiel.

La voz del audio es de Morel y afirma lo que haría en un vivo de Twitter que Revolución Federal realizó el 26 de agosto, cinco días antes del ataque fallido de Fernando Sabag Montiel. Otro audio habla de un atentado contra el Presidente: “Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”.

Brenda Uliarte participó de la Marcha de las Antorchas

En un perfil pormenorizado que trabajó el periodista Nicolás Baintrub en Revista Anfibia, se recupera una frase del otro fundador de Revolución Federal: "Nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas". La declaración la firma Leonardo Sosa, el joven que junto a Morel fundó el espacio.

Esta semana, Morel dialogó con Página 12 y dijo que había recibido una suma millonaria de parte del Grupo Caputo por un trabajo de carpintería. El entorno del empresario se despegó rápidamente de la acusación de un pago de $1.760.000 que mencionó el líder de Revolución Federal, pero alimentó las conjeturas sobre el vínculo con un grupo de escrache.

Morel también negó conocer a Uliarte y Sabag Montiel, más allá de que la joven participó del ataque con antorchas a la Casa Rosada. Este jueves por la noche en diálogo con el canal IP sostuvo: "Si los políticos no solucionan los problemas, esto va a seguir pasando".

José Ubeira, abogado de CFK: "El alegato de Luciani funcionó como permiso de cacería"

Sobre la marcha del 18 de agosto, justificó: "Me manifiesto con antorchas y guillotinas, pero sin violencia". Morel se presentó en el estudio junto a su abogado Nilo Medina, quien reconoció formar parte de los encuentros de Revolución Federal. Durante la pandemia del coronavirus, el letrado se mostraba en sus redes sociales rompiendo la cuarentena y desafiando al Gobierno Nacional.

El agresor de Massa y la vecina de Cristina Kirchner

Cuando la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner comenzó a avanzar quedaron más expuestas las formas de acción de Revolución Federal y de otro grupo similar llamado Nación de Despojados. Sobre todo luego de que un integrante de la agrupación fuera visto en la Casa Rosada pateando y golpeando la camioneta de Sergio Massa el día de su asunción como Ministro de Economía.

Su nombre de Gastón Guerra y en este punto las coincidencias también son llamativas, ya que su representante legal es Gladys Egui, una abogada que le subalquila una habitación a Ximena de Tezanos Pinto, conocida como "la vecina de Cristina" por vivir en el piso superior del edificio de Recoleta. Esta semana, Massa presentó una ampliación de la investigación por el atentado donde va a agregar como pruebas las imágenes y videos de Guerra.

Si bien la Justicia todavía no se expidió sobre los integrantes de Revolución Federal, queda de manifiesto que Sabag Montiel y Uliarte formaban parte de un universo que fogoneaba lo que sucedió el 1 de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay.