La quimera de un encuentro entre los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner para enviar un potente mensaje simbólico a los dos lados de la grieta se aleja. El senador kirchnerista José Mayans negó que Macri quiera dialogar, en tanto que el intendente cambiemita Diego Valenzuela sostuvo: "Siempre estoy con el dialogo, pero no lo veo de parte del kirchnerismo".

El jefe de bloque del Frente de Todos lanzó críticas a la última gestión de Juntos por el Cambio y aseguró que el jefe del PRO evita reunirse con la Vicepresidenta. "La oposición demostró no saber cómo conducir el país porque el resultado fue catastrófico", expresó.

Qué dijo Miguel Pichetto sobre un posible encuentro entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner

También sostuvo que "Macri no quiere hablar con Cristina porque cree que va a ser gobierno" en el año 2023, una idea que desde la coalición opositora se viene manifestando con fuerza por los magros números del oficialismo y los problemas del país.

“Hubo un respaldo y una solidaridad muy fuerte de parte de todo el pueblo argentino hacia Cristina y hay sectores a los que eso les molestó”, expresó el formoseño en diálogo con Navarro 2023 por El Destape.

El último encuentro público entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner

Luego del atentado contra su vida, Mayans aseguró que la ex Presidenta se encuentra trabajando normalmente y que el ataque fue combustionado por discursos de odio.

Finalmente, dejó una llamativa opinión sobre las primarias que se celebrarán en 2023. "Ya vimos que las PASO son una gasto muy grande, hay muchos sectores que no las quieren. Ya algunos plantearon eliminarlas", dijo.

Valenzuela también desestimó un encuentro Macri-Cristina Kirchner

El intendente de Tres de Febrero se refirió a la posible reunión de los dos líderes pero acentuando sus críticas contra el kirchnerismo. "Siempre estoy con el dialogo, pero no lo veo de parte del kirchnerismo", criticó.

"Cristina no quiso ni ponerle la banda presidencial a Macri", recordó sobre lo sucedido en 2015, cuando la ex mandataria no hizo el tradicional traspaso a su sucesor.

"Veo que desde la vicepresidenta es imposible", fue la contundente definición que Valenzuela dio en diálogo con Fernando González en La mañana de CNN por CNN Radio sobre un posible cónclave político.

