“Hay un escenario que puede abrir un camino de violencia y creo que los dos están frente a una responsabilidad. Tiene que haber una agenda, de cinco puntos, con un diálogo laico. Y tienen que ordenar sus filas internas en el kirchnerismo”, manifestó Pichetto este lunes 19 de septiembre

El exsenador por Río Negro puso ejemplos internacionales para demostrar de qué manera dos posturas políticamente separadas se reunieron por un hecho en común. “Se juntaron Mujica y Sanguinetti en Uruguay para hacer un libro, dos visiones contrapuestas lo hacen de manera amigable. Moncloa en España no hubiese sido posible si Carrillo no se sentaba en la mesa con la derecha fusiladora de la guerra civil”, sostuvo en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.

El ex candidato a Vicepresidente de Macri reconoció que no habló con el ex mandatario sobre el tema y habló de generar un cambio estructural en el país. “Tenemos que cumplir con la palabra, tenemos que salir con la cultura del trabajo”, sostuvo, cuestionando la decisión del Banco Central de no permitir que quienes accedieron a la liquidación de granos vía "dólar soja" no podrán acceder al mercado de cambios.

El referente de Juntos por el Cambio comenzó planteando qué sector se hubiera beneficiado si la bala que accionó Fernando Sabag Montiel hubiera salido, algo que también refirió la última semana.

“Creo que quedan algunos interrogantes, ¿quién se hubiera beneficiado si la bala hubiera salido? ¿Los que creen en el sistema? ¿Los que plantean que el año que viene la Argentina tiene que ir a elecciones? Claramente no. Parecen actores marginales los que aparecen en la superficie. El problema argentino es que no se raspa más allá”, sostuvo.

Pichetto también recordó los piedrazos contra la oficina de Cristina Kirchner en el Senado y mencionó su organización. “Ese fue un ataque premeditado. Incluso le tiraron una bomba de pintura para indicar el piso donde tenían que tirar las piedras. Fue un grupo con logística y organización que se desprendió de una columna que estaba frente a la plaza. Es muy interesante este tema y acá vemos las falencias del sistema judicial”, manifestó.

Pichetto, el atentado contra CFK y el "resentimiento" de Montoneros

El líder de Encuentro Republicano fue más allá y habló de un escenario complejo donde estarían incluidos ex integrantes del grupo de guerrilla Montoneros, a los que incluyó en un supuesto "retorno de los brujos". "Aparece en un reportaje muy largo Fernando Vaca Narvaja, reivindicando la contraofensiva montonera y diciendo que la dictadura se cayó por la contraofensiva. Que además asesora junto con otros dirigentes montoneros a los mapuches", soltó el Auditor General en referencia al líder Montonero.

"Después aparece Mario Firmenich con una carta que habla de la guerra civil y habla del fracaso del sistema capitalista neoliberal que tuvieron todos los gobiernos. Castiga también al kirchnerismo por estar dentro del sistema que produce exclusión, pobreza. Hay un conjunto de datos de esa carta que son increíbles. Plantea un modelo de salida revolucionario y plebiscitario y la destrucción del sistema capitalista, una ruptura con todos los organismos internacionales. Plantea cosas muy fuertes y a mi me dicen, tengo versiones, que viene bastante seguido a la Argentina, que entra de manera disimulada y que sigue gravitando al lado de dirigentes que han reconocido su pertenencia a Montoneros”, afirmó el ex senador y jefe del bloque justicialista.

“Lo que creo es que el esquema Montonero y Firmenich está resentido con la historia y con la aparición del kirchnerismo que le ocupó el espacio del centro-izquierda popular. Están resentidos de que no haya un reconocimiento”, analizó.

Luego ahondó sobre el supuesto resentimiento de los guerrilleros: “Como Perón fue una muralla al comunismo, edificando la tercera posición planteando un capitalismo nacional, en el fondo creo que hay sectores más radicalizados que se han pegado al kirchnerismo ahora que están queriendo otra cosa. También, es cierto que tienen cierto resentimiento con la historia, haber ocupado ese espacio y que no les reconocieran la recuperación democrática. Ellos fueron parte de la tragedia no pueden implorar cosas que no van a ocurrir”, continuó.

