El detrás de escena de las negociaciones que dejaron a Germán Martínez como sucesor de Máximo Kirchner

La jornada de negociaciones y llamadas cruzadas culminó con la designación del diputado por Santa Fe Germán Martínez como jefe del bloque oficialista en Diputados, luego de la renuncia de Máximo Kirchner. En 24 horas de pura rosca, con varios llamados a la oposición, se definió el nombre que llevará el sello.

“Pensá que tiene un buen vínculo con todos los sectores del espacio, el massismo, el kirchnerismo, los gobernadores. Es lo que necesitamos en estos momentos”, explicaron a PERFIL en los pasillos del Palacio Legislativo. Sin embargo, fuentes que participaron en la negociación aclararon que tanto Alberto Fernández como Sergio Massa saben que “va a ser un puesto testimonial, el poder del bloque lo va a seguir concentrando Máximo Kirchner”.

El Congreso tuvo un día tranquilo, a diferencia de lo que muchos esperan. Los voceros de los distintos bloques no tenían ninguna indicación de qué iba a pasar. Solo habían algunas cámaras de televisión y pocos cronistas acreditados. Las negociaciones se dieron en la Quinta de Olivos por la mañana en una reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa que empezó a las 10 y terminó a las 15.

El tigrense llegó al Congreso cerca de las 16 luego de reunirse con Fernández. Juntó a sus colaboradores más estrechos en su despacho del primer piso y comentó cómo venían las negociaciones. Mientras tanto, lo mismo hacía el Presidente en la Casa Rosada.

El segundo nombre que más fuerte sonó en la jornada fue el del sanjuanino José Luis Gioja. En el oficialismo valoraban su experiencia legislativa para el escenario adverso que debe enfrentar el Gobierno en los próximos dos años. Además, de su buen vínculo con la mayoría de los espacios, y uno de los dirigentes que más apoyó las negociaciones con el FMI.

Sin embargo, el ex presidente del PJ no era la mejor figura para ser un jefe de bloque “testimonial”. Entienden que no iba a dejar atropellarse por un bloque que, aunque muchos lo nieguen, quedará dividido. Al menos en la votación.

La propuesta de la oposición

Un llamado sorprendió en los pasillos de la Casa Rosada. El número dos de Patricia Bullrich durante su gestión en la cartera de Seguridad, Gerardo Millman, habló con funcionarios cercanos a Alberto Fernández y les ofreció una solución. Planteó la posibilidad de “derogar la ley que indica que los acuerdos de deuda externa deben aprobarse en el Congreso”.

Millman entendía que así los legisladores evitarían “pagar el costo político” de un acuerdo que no favorece a nadie. Desde la cúpula legislativa del PRO dijeron que “era una locura derogar la ley”. “En todo caso se pueden delegar facultades al Ejecutivo, pero no creo que se haga”, explicaron a PERFIL.

En todo caso, el miedo de la oposición es que, con el oficialismo fragmentado en favor y en contra del acuerdo, quede en la decisión de Juntos por el Cambio si el acuerdo se aprueba o no. “Si pasa eso, lo más probable es que nos abstengamos en la votación y lo definan ellos”, analizaron fuentes parlamentarias del PRO.

Por otro lado, tanto el jefe del bloque radical, Mario Negri, como el del PRO, Cristian Ritondo, se comunicaron ayer con Sergio Massa. “Estaba a mil, un poco sorprendido”, contaron. En la conversación telefónica, según fuentes de la oposición, le plantearon que no iban a “salir a lastimar” y le aconsejaron “que busquen alguien capaz de dialogar con todos los sectores”.

Más allá de los cruces verbales entre Kirchner y la oposición en el recinto, el principal planteó era la dificultad para sentarse a conversar con el ex jefe del bloque oficialista.

Incertidumbre en el Frente de Todos

La negociación la llevó adelante la cúpula del Frente de Todos, casi exclusivamente Massa y Fernández. El grueso de los diputados del Frente de Todos se enteró de la renuncia 10 minutos antes de que se difundiera a la prensa el comunicado.

El despacho del bloque oficialista está en el tercer piso del Palacio Legislativo. En los pasillos, a diferencia de la mayoría de los días, no se vio a los diputados. La mayoría ni pasaron por el Congreso. Esto despertó la incertidumbre del personal del espacio.

“Habrá qué ver cómo sigue, pero acá no seguimos. No tengo mucha idea de qué va a pasar”, comentaron desde esos despachos a PERFIL. Por lo general, son asesores o miembros del equipo que no tienen un puesto de planta permanente en la Cámara y van y vienen según los vientos políticos que corren.

