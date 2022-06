Luis D'Elía festejó la inflación de mayo y en las redes no lo perdonaron

Tras conocerse que la inflación de mayo fue de un 5,1%, lo que implica un descenso del 0,9% respecto a abril, Luis D’Elía tomó su cuenta de Twitter para manifestar su alegría al respecto. Además, felicitó al presidente Alberto Fernández por esta reducción de casi 1 punto porcentual. “Excelente”, expresó.

“Inflación de mayo 5,1% (bajo 0,9 % con relación a abril) a este paso en agosto la inflación será de 3,2 % con Paritarias en un promedio del 60%, estamos ante una fuerte recuperación de los salarios. Excelente @alferdez”, festejaba el dirigente en su publicación.

Mensaje publicado por Luis D'Elía para festejar los nuevos números de la inflación.

Sin embargo, se desató la polémica ya que los usuarios de la red social del pajarito no se tomaron esta información con la misma felicidad que D’Elía y no dudaron en comenzar a atacarlo. “Luis, no hagas papelones. Se vienen nuevos aumentos en combustibles y energía, estamos recontra fundidos. Han destruido todo”, fue una de las respuestas recibidas.

“Creo que lo dice en joda ya. Es literalmente imposible que lo diga en serio”, agregó un usuario y otros ironizaron: “Que lindo debe ser vivir en el mundo de Luis”, “Este es el posta Luis D’Elía o es uno que se hace pasar por él para hacerlo quedar mal?”.

“Pero qué bien, muchachos, ¿por qué no vamos a festejar al Obelisco?”, “No puede ser legal publicar esto” y “A este ritmo para el año que viene tenemos deflación, señores”, fueron otros de los comentarios que se sumaron a la ola de críticas.

La inflación acumulada más alta en 30 años: opinan los analistas de mercado

En respuesta a las críticas, en diálogo con Paulo Vilouta en Vilouta 910 por Radio La Red, el dirigente señaló que “son lecturas” y explicó: “Si todos los meses venimos descendiendo en la inflación, en agosto vamos a tener el 3%, y a partir de ese momento la interanual va a ser del 36%, un 17% menos de lo que nos dejó Macri”.

“El mes pasado festejé el 0,7 y este mes festejo el 0,9 y voy a seguir festejando de acá a fin de año”, aseguró.

En esta misma línea, y al ser consultado sobre el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, expresó que “va por buen camino” y agregó: “Me gusta el ministro y creo que hay un plan. Hoy necesita tiempo para ordenar y bajar la inflación”.

Además, en relación a su opinión sobre el presidente Alberto Fernández, a quien también festeja, declaró: “Yo estoy del lado del presidente que me indicó Cristina. Ella me indicó que apoyara a Alberto y no hago otra cosa que cumplir con las órdenes de Cristina”.

Sobre el polémico avión

Durante la entrevista, Luis D’Elía también se pronunció con respecto al polémico caso del avión venezolano-iraní y aseguró que “es lawfare”. “Es pase de factura de la inteligencia americana, israelí y de Juntos por el Cambio sobre un asunto que no existe. Si ahí no hay nadie que tenga alerta roja ni captura internacional, no hay por qué tenerlo retenido”, agregó.

Diferentes políticos y funcionarios cercanos al oficialismo sostienen que se trataba de un vuelo de entrenamiento.

“Están en un vuelo de entrenamiento como explicó el ministro Rossi. Argentina manda aviones escuela todo el tiempo por el mundo. Si un país le compró un avión a otro tienen derecho a recibir instrucciones”, argumentó.

En este sentido, concluyó: “Si no hay pedidos órdenes de captura ni alertas rojas hay que dejar de molestar a esta gente, no hay por qué tenerla retenida”.

