Luis D’Elia: "El avión venezolano era un avión en tránsito, no hay nada delictivo"

El docente y político, Luis D’Elia, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "el avión venezolano era un avión en tránsito" por lo que no había delito. Las sospechas sobre los pasajeros iraníes y por qué considera que esto es "una bomba de humo".

Teniendo en cuenta su cercanía con el mundo iraní, ¿qué pasa con el avión que fue retenido en Ezeiza?

Hasta ahora no registro ninguna anormalidad. Los cinco iraníes, por lo que sé, no tienen antecedentes penales ni pedido de captura internacional. Con el transcurrir de las horas van a tener que encontrar una razón para retenerlos. No termino de entender la naturaleza del conflicto, que sean iraníes no alcanza para justificar el episodio. Ninguno de los cinco está requerido por la Justicia argentina.

¿Está al tanto de las sospechas de que habría bajado el hijo del ministro de Interior de Irán, de manera ilegal? ¿Le parece verosímil?

Cuando fue el episodio de la AMIA se imputó a la figura más importante del gobierno de Irán. Por lo pronto, no imagino que esté armando un acto de provocación de esa naturaleza, bajando ilegalmente a la Argentina y violentando las alertas rojas. No tengo información al respecto.

¿Cuál es su conjetura sobre el caso?

Todavía no encuentro una explicación que trate de ordenar el tema. El avión venezolano era un avión en tránsito, no hay nada delictivo. Aparentemente estaba cumpliendo con las normal internacionales y ninguno de los iraníes está imputado en Argentina. No entiendo por qué no se resolvió el tema. Viniendo una vez de Irán con el padre Luis Farinello, solo por venir de ahí nos retuvieron en Ámsterdam durante 12 horas. Se llevaron los pasaportes, investigaron y después nos fuimos. Suelen pasar estas cosas en el tráfico internacional, pero no se entiende bien el motivo.

Agustín Rossi dice que los iraníes eran instructores y les estaban enseñando a pilotear a los venezolanos. El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, tiene la sospecha de que estén programando viajes de inteligencia a futuro. ¿Qué reflexión le merecen las opiniones?

Todo tiene su costado razonable. También se sabe que en América Latina estamos acostumbrados a que estas bombas de humo exploten permanentemente, atraigan la atención del público y, muchas veces, no tengan fundamentos. A esta altura todo esto se parece más a una bomba de humo.

JL PAR