Luis Juez se sumó a La Libertad Avanza y Patricia Bullrich lo festejó: "Un hombre de convicciones firmes, decente"

Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, festejó este jueves, a través de su cuenta oficial de X, la decisión de Luis Juez de sumarse a los libertarios a través del interbloque que integrarán LLA y el Frente Cívico, el espacio creado por el legislador cordobés. “Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita. Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre. Vamos con todo”, escribió la exministra de Seguridad.

El posteo de Patricia Bullrich celebrando la llegada de Luis Juez a su espacio

Juez había confirmado ayer que saldría de la bancada del PRO para formar el monobloque Frente Cívico que se integraría al interbloque de La Libertad Avanza (LLA). Gracias a este movimiento, el oficialismo tendrá 21 integrantes en el Senado, convirtiéndose en la segunda minoría de la Cámara Alta.

De acuerdo a importantes fuentes parlamentarias que hablaron con la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del legislador cordobés responde a su objetivo de acercarse al Gobierno con la intención de ser candidato a gobernador de su provincia en el año 2027 por La Libertad Avanza. Con la salida de Juez, en el bloque del PRO solo quedaron tres integrantes: Victoria Huala, Martín Goerling Lara y Andrea Cristina.

En enero, el senador cordobés había renunciado a la presidencia del bloque macrista por sus diferencias con las estrategias del fundador del partido amarillo, confesando su objetivo de ser “el candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo: ‘Mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”.

Es importante remarcar que el legislador cordobés pasó, como su colega Bullrich, por diferentes agrupaciones políticas antes de terminar en el PRO: comenzó su carrera en el peronismo, se alió con el menemismo y apoyó al kirchnerismo, también se sumó al frente Unión de Fuerzas Sociales, y fundió su propio espacio político, Partido Nuevo, que luego se transformaría en el Frente Cívico. Posteriormente formó parte del Frente Amplio Progresista y el Frente Progresista Cívico y Social, para finalmente integrarse a Cambiemos y Juntos por el Cambio.

Luis Juez y Javier Milei cenando en Olivos

Sumar aliados y aprobar las leyes enviadas por el Ejecutivo: los objetivos de Patricia Bullrich

La flamante senadora necesita sumar aliados para aprobar las leyes que quiere ver aprobadas el Ejecutivo. Días atrás, reconoció que “ya están comenzando” las negociaciones en la Cámara Alta para aprobar la Reforma Laboral que impulsa Milei, y anticipó que esa iniciativa, junto al Presupuesto Nacional 2026, serán la gran prioridad del oficialismo.

En el programa “Esta mañana”, que se emite por Radio Rivadavia, la senadora aseguró: “Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar, y sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces y tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación… Las cosas ahora van a cambiar en el Senado porque nosotros somos una mayoría importante, y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando. Tenemos que ir para adelante”.

Sobre las trabas que puede ponerle el kirchnerismo, que ya anticipó su oposición a la reforma laboral y otras iniciativas de LLA, Bullrich se sinceró: “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo, no hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”.

