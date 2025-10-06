Luis Majul pasó de los consejos a Javier Milei a los 10 mandamientos para su recuperación

En medio de las polémicas que tensionaron al Gobierno durante los últimos días, el periodista Luis Majul decidió hablarle directamente al presidente Javier Milei para darle "10 mandamientos" que impulsarían la recuperación de su gestión tras momentos decisivos como la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado nacional.

"10 mandamientos para la recuperación de Milei", señaló el periodista a través de su cuenta de X y enlistó una serie de indicaciones dedicadas al presidente libertario con el objetivo de recuperar el camino y la imagen de su Gestión.

En términos de gestión, Majul en primer lugar mencionó: "renovar las expectativas económicas", "incorporar a técnicos preparados en los mandos intermedios del Estado" y "no elogiar en forma desmesurada a sus ministros y a su hermana (Karina), porque los termina exponiendo y debilitando".

"No insultar" y "no pelearse con los periodistas y los medios que informan y critican, y diferenciarlos de los mercenarios y de los militantes de cualquier fuerza política" fueron otros de los mandamientos que el comunicador incluyó en su lista destinada a Milei, conocido por sus ataques a la prensa.

El listado también incluyó: "mejorar la gestión en áreas clave", "terminar con la interna" y "sellar con (Mauricio) Macri un acuerdo duradero, no una foto de ocasión", este último consejo lo aplicó también para el vínculo con los gobernadores no kirchneristas.

Javier Milei dijo que no echó a Espert y admitió: "Es una venganza porque soy quien tomó la decisión de que Cristina vaya presa"

"No enamorarse de las propias decisiones", señaló el periodista en su listado de mandamientos para el presidente y concluyó: "No gritar los goles antes de que entre la pelota, y menos en un país con un mercado tan volátil y enrarecido como el de Argentina".

Previamente, Majul ya había aconsejado al mandatario tras la derrota electoral sufrida en septiembre, momento en el que también utilizó su cuenta de X para darle a Milei una serie mensajes con consejos e indicaciones destinadas a mejorar la performance electoral libertaria de cara a las elecciones legislativas de octubre.

"Las mil y una razones de la aplastante derrota", señaló en aquel momento la publicación del comunicador en la cual mencionó los diez motivos por los que LLA sufrió una derrota aplastantes en septiembre, entre ellas mencionó "la soberbia y la arrogancia"; "la detención de Cristina Kirchner"; "el estancamiento de la actividad económica"; "la falta de empatía con los discapacitados y sus familias" y "los audios de Spagnuolo".

