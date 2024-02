Manuel Adorni criticó el paro nacional docente: "Es aberrante, repudiable y cuestionable"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó el paro docente convocado por CTERA (Ctera Confederación de Trabajadores de la Educación) para el próximo lunes y advirtió podrían ocurrir manifestaciones en contra del presidente Javier Milei este viernes, cuando pronuncie su discurso desde el Congreso de la Nación para dar inicio a la apertura de sesiones ordinarias.

Durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz expresó que "determinados grupos de personas están siendo extorsionados" para concentrarse a protestar frente al edificio legislativo. "Quiero recordarles que la línea telefónica 134 está habilitada, es anónima y gratuita" para denunciar presuntas intimidaciones", señaló.

Gremios docentes anunciaron paro nacional para el 4 de marzo

En esa línea, aseguró que la presentación del Jefe de Estado "no tendrá un carácter violento" y llamó a los senadores y diputados de los distintos espacios políticos a que lo escuchen "atentamente y con respeto".

"No veo por qué hay preocupación en que el discurso del presidente vaya a tener un carácter violento. Eso claramente no va a ser así" , agregó Adorni al mismo tiempo que dejó en claro que desde el Gobierno nacional esperan que no ocurran hechos "dentro ni fuera del Congreso" que vayan en contra de "las instituciones y de la salud de la democracia".

Por otro lado, el vocero afirmó que el paro nacional docente anunciado por los gremios SADOP, CEA y AMET, en una rueda de prensa donde también estuvieron presentes dos de los triunviros que conducen la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña, es una medida de fuerza es "aberrante, repudiable y cuestionable”.

“Es parte del pasado, de una dirigencia sindical que le hizo mucho daño a la Argentina”, señaló el funcionario nacional, con críticas que continúa renovando contra los principales referentes de los gremios.

Así, se detuvo en la figura del también secretario general Adjunto de Camioneros: “Parte del sindicalismo debe explicar por qué lograron que se cobren sueldos miserables, en la informalidad y que las empresas no quieran invertir. Lo que diga Pablo Moyano, en términos de si gobernamos o tuiteamos, a esta altura poco nos importante”.

