María Eugenia Vidal recorrió la provincia de Formosa como parte de su gira por el interior del país, y contó que fue increpada por un grupo de personas, a las que vinculó como “punteros” del gobernador peronista, Gildo Insfrán.

La diputada de Juntos por el Cambio ​​habló sobre el episodio en una publicación de sus redes sociales. “¿Saben por qué Insfrán nos amenaza y manda punteros cuando recorremos Formosa? Porque no quiere que mostremos la miseria que defiende. Estas son las viviendas que entregan”, dijo al mostrar la foto del interior de una de ellas. “Esto según el kirchnerismo es digno. Sepan que no les tenemos miedo y no nos van a poder parar”, agregó.

"No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán", sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

María Eugenia Vidal compartió fotos de una vivienda de Formosa.

Vidal, sobre el gobierno de Gildo Insfrán: "Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado"

En la provincia norteña, Vidal recorrió distintos barrios y mantuvo encuentros con comerciantes, productores y emprendedores. También se reunió con referentes del PRO y Juntos por el Cambio provincial, y brindó una conferencia de prensa a medios locales.

"Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer", dijo la actual legisladora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Vidal reconoce que se está "preparando" para una interna aunque pidió "esperar hasta marzo" del 2023

Vidal dijo que hace 15 años que hace recorridas y que lo que sucedió no la asusta. “No crean que porque nos mandan 3 punteros me van a callar, no me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán".

En esa línea, la dirigente de JxC criticó el reparto de fondos a las provincias que hace el Gobierno y reivindicó el mandato de Mauricio Macri: "Este claramente no es un gobierno federal. Nuestro gobierno, el de Mauricio Macri, una de sus primera medidas fue devolverle a todas las provincias del país 15 puntos correspondientes a la coparticipación, hoy es mucho más lo que se queda el Gobierno nacional que lo que llega a las provincias", planteó.

AG / ED