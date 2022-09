María Eugenia Vidal habló de su deseo de competir en las PASO de Juntos por el Cambio y dijo que se encuentra recorriendo el país. "Cambiar las PASO a un año de la elección es trampa", consideró sobre el rumor de que se quiten las primarias a nivel nacional, como ocurrió en San Juan y Salta.

El fin de semana, el ex presidente Mauricio Macri se refirió a la disputa interna en la coalición opositora, pero sobre todo en el PRO, donde los candidatos a presidente afloran. "Los tres dirigentes que se han propuesto en el PRO están muy bien plantados: Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal). En el orden que quieras, para no marcar ningún tipo de diferencia. Estoy ayudando a los tres", sostuvo.

Si bien la ex gobernadora de Buenos Aires ya había manifestado su deseo de competir, Bullrich y Larreta se muestran con mayor exposición de cara a las elecciones venideras. Sin embargo, con la bendición de Macri, las posibilidades de Vidal aumentan al igual que las de su candidato en Buenos Aires, Cristian Ritondo, que este lunes se reunió con el ex Presidente.

Rodríguez Larreta y Bullrich irán a una PASO. Macri, por ahora, ambiguo.

"Siento que he recorrido un camino, hice toda la 'escuelita'", manifestó la diputada nacional sobre su posible candidatura en las primarias. "Si me tengo que poner la camiseta de Messi me la pongo pero la de aguatera también", ejemplificó sobre el rol que podría tomar en el esquema cambiemita.

Sin embargo, aseguró Vidal este lunes en diálogo con Romina Manguel en Radio con Vos: "Me estoy dedicando a estudiar, a armar equipos y a recorrer el país".

La disputa en el PRO por la candidatura presidencial

“Yo creo que el PRO, en particular, y Juntos por el Cambio tienen que tomar la mejor decisión para que el año que viene sea una alternativa”, dijo la ex mandataria bonaerense, que además detalló sus dichos.

“Eso presupone tres cosas: tener un plan serio y consistente, generar un equipo sólido porque esto no lo cambia ningún presidente en soledad, y en tercer lugar un líder, que es el que mejor representa en ese momento a la gente; puedo ser yo, puede ser Mauricio, se trata de lo que sea mejor en ese momento para que Juntos por el Cambio sea lo más competitivo posible”, argumentó.

Más allá de su deseo de postularse, al que le quita peso, manifestó: “A lo mejor vamos a una PASO entre tres dirigentes, a lo mejor no y hacemos una fórmula unificada, eso lo vamos a tener que discutir el año que viene, pero primero tenemos que discutir el plan y el equipo”.

Por otro lado, habló sobre el rumor de suspender las PASO nacionales, algo que empezó a tomar forma con los casos provinciales de San Juan y Salta que suspendieron este mecanismo. "Cambiar las PASO a un año de la elección es trampa", consideró.

Desde el cambiemismo reclaman que las primarias no se suspendan. En parte porque reconfiguraría el mapa electoral a poco tiempo del voto en las urnas, pero también porque le traería un gran problema político ante los numerosos candidatos que quieren llegar a la Casa Rosada.

Respecto al llamado al diálogo que vienen realizando desde el kirchnerismo, como sucedió en anteriores oportunidades de manera estéril por el enfrentamiento entre las coaliciones, se sinceró reconociendo que no tiene diálogo con nadie del oficialismo.

