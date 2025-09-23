Mariana Brey dijo que el FMI es "más patriota" que los argentinos y Nancy Pazos repitió el mazazo: "Pelotuda"

La "guerra" entre las periodistas Mariana Brey y Nancy Pazos superó el limite del hervor. El lunes a la noche, la panelista de Duro de Domar había dejado anonadados a sus compañeros al decir que Estados Unidos y el FMI "son más patriotas que los propios argentinos y el Congreso", al celebrar el anuncio de ayuda económica al gobierno de Javier Milei. Su compañera en el programa de Georgina Barbarossa en Telefé no se la dejó pasar y usó la misma palabra que le había destinado en el último cruce cara a cara: "pelotuda".

Esta vez fue con un hashstag, #pelotuda, porque fue en X. Compartió una mensaje de una cuenta que había compartido el video y agregó, sin contemplaciones: "Típico de ignorantes y apátridas a sueldo".

Hace una semana las periodistas protagonizaron una fuerte pelea en vivo que se disparó a raíz del mensaje en cadena nacional del presidente Milei.

Mariana Brey: la nueva Brancatelli

El cruce se dio cuando Mariana Brey sostuvo que las críticas contra el Gobierno resultan, en muchos casos, exageradas. Y pusos varios ejemplos.

Ese día, el intercambio, textual, fue este:

Mariana Brey: …cuando levantó el cepo era: “Noo, la inflación..." Y no pasó nada con la inflación cuando levantó el cepo.

Nancy Pazos: No levantó el cepo.

Brey: Sí, levantó el cepo, bueno, siguen negando la realidad, no importa.

Pazos: No te permito faltar al respeto. No levantó el cepo…

Brey: …como tampoco podés ver que lo de ayer fueron buenos anuncios.

Pazos: El que más hizo cepo en la Argentina fue Macri.

Brey: Está bien, pero lo inventó Boudou, lo inventó Cristina, tu gobierno lo inventó.

Pazos: …El gobierno parte de falacias. Una de las falacias es que se salió del cepo.

Brey: …la inflación se mantuvo y estuvo en 1,9%, 2.

Pazos: ¿A costa de qué, Mariana? ¿Por qué perdió las elecciones?

Brey: Y a costa de qué va a ser, vos que hacés futurología, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027.

Pazos: Como supe quién iba a perder las elecciones y como supe que iba a ganar Milei.

Brey: Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista…

Pazos: ¿Vos me estás diciendo golpista a mí?

Pazos: No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista.

Este lunes por la noche, Brey volvió con los elogios al Gobierno, esta vez por el anuncio de la ayuda económica de EE.UU, para capear la crisis por la falta de dólares. Su antagonista no se la perdonó.

