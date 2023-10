"¿Denuncia? No cometimos ningún delito, que me pongan el artículo que quieran. Claramente, va a ser una persecución política, hace semanas que vengo siendo atacado por el kirchnerismo". Las palabras le corresponden al candidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza), y fueron parte de su respuesta cuando en una radio le preguntaron por una presentación judicial en la que pidieron que se lo investigue tras publicaciones en contra de ahorrar en pesos.

"Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS (sic). Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo", había escrito el actual legislador porteño este martes, luego de que el día anterior Javier Milei desaconsejara en radio la renovación de los plazos fijos en pesos.

Ese combo motivó una denuncia penal en la Justicia Federal, por parte de la abogada Valeria Carreras. Esa presentación fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

"La función que tengo es la de hablar con el sentido común. Hace muchísimos años que vengo diciendo lo de los pesos y Javier (Milei) también, no es algo nuevo. ¿Vos creés que el dólar subió porque yo puse un tuit?", lanzó Marra en declaraciones a Radio La Red, donde confrontó con los periodistas Paulo Vilouta y Mariana Contartessi.

Vilouta le consultó durante la entrevista si no creía que habían echado más leña al fuego. "No es leña, es un tuit. El problema es otro", respondió Marra.

"Estás repitiendo lo que dice el Gobierno"

Y siguió: "Sin darte cuenta estás repitiendo lo que está diciendo el Gobierno cuando el Gobierno no se está haciendo cargo de sus responsabilidades. Es grave. No tiene nada que ver con lo que nosotros digamos, es responsabilidad de ellos, dejémoslo en claro. ¿De quién es responsabilidad de que la moneda tenga el valor que tiene?".

El intercambio no terminó allí. Marra insistió con que la suba del dólar blue tiene como responsable al Gobierno y no al espacio que integra. Y Vilouta le respondió que si bien es cierto, "puedo tener un punto donde veo una economía que está muy caída y donde veo a los contendientes del Gobierno que tiran nafta".

Pero fue interrumpido por el candidato a jefe de Gobierno. "Paulo, no quiero hablar del tema porque le estamos metiendo y vos tampoco hables del tema. Te digo lo mismo a vos, por favor no hables más de la cotización del dólar ni de lo que está pasando. Ninguno hable", lanzó.

Vilouta, de inmediato, se quejó del pánico que se genera con una declaración tal como la que hizo Milei y en algún modo replicó Marra este martes. "Entonces yo voy a decir que el pánico también lo generan los medios de comunicación. A vos también te lo hicieron en algún momento en tu rol de comunicador. La responsabilidad es del Gobierno entonces hablemos de eso y no de un tuit o de lo que dice un periodista", arremetió el libertario.

El periodista insistió con que "vos podés opinar, pero no sos un consultor, sino que sos un tipo que querés tomar el poder".

Y, seguidamente, Marra respondió: Vos no sos un consultor, sos un periodista que no quiere que pase nada en el país. Si vos me das una responsabilidad a mí, yo te doy una responsabilidad a vos por hacer esta entrevista porque voy a hablar de lo mismo que hablé cinco años. ¿Se entiende?".

La entrevista pasó en ese tramo del dólar al rol del periodismo y la libertad de expresión. "Yo no quiero que haga limitación de la libertad de expresión del periodismo. No puedo opinar sobre los plazos fijos porque no quiero que suba el dólar. Es ridículo. El gobierno pretende que yo te conteste eso. Estamos haciendo un juego y una práctica para demostrarte que es una locura lo que están planteando", sostuvo el candidato libertario.

Las declaraciones de Milei y Marra hicieron que las entidades bancarias se firmen un comunicado pidiendo responsabilidad y tratando de llevar tranquilidad a la población. "Los bancos tampoco fomentan los plazos fijos. Que por favor no sean hipócritas y que si sacan comunicados, que sean contra los verdaderos responsables", opinó sobre ese punto el especialista en finanzas.

Más adelante, el candidato volvió a tensionar la entrevista cuando Contartessi le preguntó si era cierto que mientras más aumentaba el dólar blue más fácil era la dolarización que empuja su espacio. "En términos cuantitativos, pero en términos sociales no es lo que estamos buscando", manifestó.

"¿Los que gobiernan te atendieron el teléfono para hablar de por qué sube el dólar? Preguntales a ellos porque yo no puedo hablar, no te puedo contestar porque si no me decís que sube el dólar", completó.

