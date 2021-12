Martín Lousteau sobre Máximo Kirchner: “No termina de entender lo que acaba de decir la sociedad”

El senador Martín Lousteau reflexionó sobre el debate del Presupuesto 2022 y apuntó directamente a la reacción de Máximo Kirchner: "No sé qué se le pasó por la cabeza, no sé qué charlas previas tuvieron, no sé con qué humor abordaba él ese discurso”. “Me parece que Máximo Kirchner no termina de entender lo que acaba de decir la sociedad”, agregó.

Tras el fracaso del maratónico debate en la Cámara de Diputados, Lousteau responsabilizó al gobierno en diálogo con TN: “El kirchnerismo, cuando gana elecciones, se la pasa reivindicando 'esto es lo que quiso el pueblo, lo que la voluntad popular pidió, y cuando pierde elecciones le cuesta mucho escuchar lo que la sociedad le acaba de decir".

"El kirchnerismo sigue pensando el tiempo actual como si la sociedad no se hubiese manifestado en septiembre y noviembre, como si no hubiese dicho nada la Argentina acerca de cuál es el estado de cosas que le preocupan y cuál es la manera de abordar eso", insistió. “Me parece que Máximo Kirchner no termina de entender lo que acaba de decir la sociedad, entonces piensa que, avasallando e insultando, puede instar a un trabajo donde más de la mitad de la sociedad argentina le dijo que no quería seguir por acá”, reflexionó.

Sobre la ley de Presupuesto, el senador recordó: “Cuando asumió Alberto Fernández decidió que no quería el presupuesto que se había realizado para el año 2020 y gobernó un año en pandemia sin presupuesto. El siguiente presupuesto de 2021 estuvo lejos, por lo menos en materia de la pauta inflacionaria, de lo que iba a ser, y eso generó que un montón de recursos se manejara por afuera del presupuesto".

“Desde hace mucho no ocurre una discusión presupuestaria como corresponde", destacó el economista y agregó: “Se trata siempre de que el presupuesto sea una materia exprés en el Congreso". "El Frente de Todos pretendía que se aprobara en 14 días. Eso hubiera sido el presupuesto más rápido de la historia, inclusive más que el del 2002, que se aprobó en marzo en 14 días para ordenar el Estado, producto de la crisis que habíamos tenido", añadió.

"El debate presupuestario debería tener otra forma. El mal gasto genera un montón de otras consecuencias. En otros países el proceso a veces tarda ocho meses. Lo que estamos debatiendo ahora tiene mal los cierres de este año, mal la inflación, mal el crecimiento: es una foto vieja de este año", sostuvo.

"El Gobierno está a tiempo para trabajar y tener un presupuesto y debatirlo. En el año 2002 se aprobó en marzo. ¿No se puede trabajar así? Claro que se puede. Bien hecho, bajo premisas reales y que tenga más tiempo acerca de debatir en profundidad dónde queremos gastar, cómo y dónde queremos recaudar. Eso sí afecta a todos los argentinos", concluyó

Radicalismo unificado

Luego de los fuertes roces dentro del radicalismo, la ruptura del bloque y los ataques de una fracción a otra, Martín Lousteau y Gerardo Morales lograron llegar a un acuerdo y se mostraron unidos. “Creían que nos íbamos a agarrar a trompadas y a sillazos y acá estamos, más unidos que nunca, así es el radicalismo, fuerte, vigoroso y que debate”, destacó Morales al asumir la presidencia de la UCR.

"Todos nos hemos comprometido a trabajar para que vuelva a estar el radicalismo en un solo bloque. Hubo responsabilidad de todas las partes, como lo dijo el flamante presidente del comité nacional", aclaró Lousteau.



RB/FL