Máximo Kirchner esquivó las críticas y trató a la oposición de "irresponsable" y "patotera"

El diputado nacional Máximo Kirchner, jefe del bloque de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se refirió al revés recibido tras el rechazo del proyecto de Presupuesto 2022 y dijo que los argumentos presentados por el arco opositor "no fueron claros ni fáciles de comprender". Además, lanzó una fuerte crítica contra la coalición de Juntos por el Cambio: "Juegan a ver quién es el más duro y se olvidaron del país".

“Les pegó muy mal haber ganado una elección de medio término y la están confundiendo con una ejecutiva”, aseveró el hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en declaraciones al canal C5N. "Lo único que hice fue recordarles la responsabilidad institucional que tienen", explicó sobre el discurso que pronunció y que varios apuntaron como una de las razones que derribó el acuerdo para enviar el proyecto a comisión.

"No son tontos, saben lo que hacen. Tienen una pelea de egos", señaló el legislador oficialista. Por otro lado, consideró debido a que la oposición está sin jefe de interbloque, es mucho más difícil desarrollar la tarea legislativa. "Es una competencia entre ellos a ver quién grita más", añadió.

Kirchner declaró que, en relación a la deuda contraida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina sigue con "el acuerdo vigente que firmó Mauricio Macri en 2018" y que como la principal coalición opositora "no la pueden justificar, hacen estos escandaletes". "Pensé que eran dirigentes mucho más territoriales y representativos. Me cuesta mucho entender esta irresponsabilidad y me da pena el radicalismo", criticó.

"Ahora vamos a tener presidente de la UCR, pero no Presupuesto", lamentó irónicamente el titular del bloque de diputados oficialistas en referencia a la elección del próximo presidente de la Unión Cívica Radical. "Entraron en una carrera entre ellos mismos, fue una competencia a ver quién se ponía mas ronco al momento de gritar; y hay gente que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones", manifestó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a las críticas al presupuesto impulsado por el Gobierno y dijo que "no es el que todos queremos pero es el que podemos". "Tiene un gran error que es el error que no le interesaba a la oposición: no está incluido el acuerdo vigente con el FMI", firmado por el ex presidente Macri, mencionó.

Por último, volvió a cargar contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que había nombrado en su discurso y los acusó de tener un "comportamiento patoteril". Está (el ex ministro del interior) Rogelio Frigerio, que se encargó de endeudar a todas las provincias en dólares; está (la ex gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, que se mudó a CABA porque no le daban los número en la Provincia; y está Diego Santilli, que sabe lo que es tener un Presupuesto o no, porque era vicejefe de gobierno", sentenció.

