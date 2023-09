Massa activa la discusión para eximir de Ganancias a los asalariados antes de octubre

Con el primer acto de campaña diagramado, Sergio Massa convocó para el lunes a las 17 a la CGT, a la CTA, a su par de Trabajo, Kelly Olmos, y a las autoridades de la Cámara de Diputados para hablar del impuesto a las Ganancias.

Según pudo saber PERFIL, el candidato a presidente de Unión por la Patria pretende realizar una modificación importante en el tributo.

En una de sus últimas entrevistas, el ministro de Economía dijo que siempre planteó que Ganancias no podía alcanzar a la clase trabajadora y que se movió bajo ese objetivo desde cada función que cumplió en los últimos años. Con ese contexto, avisó que en caso de lograr la presidencia, los empleados no serán alcanzados por el impuesto y que la decisión, incluso, podía tomarse antes.

Massa de hecho ya le pidió a su equipo de Hacienda, concretamente al director de Aduanas, Guillermo Michel, que se elimine Ganancias para la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, quedando limitado a un mínimo porcentaje de quienes tributan por cuarta categoría.

El respaldo a la decisión del postulante de UxP por parte del sindicalismo fue unánime.

Por eso, este lunes aparecerán en escena distintas vertientes gremiales, como las cabezas de la central Azopardo, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, además de los dirigentes Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y referentes de los sindicatos petroleros, de la Alimentación y Aeronavegantes.

Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, alineado a la línea gremial de sintonía plena con el kirchnerismo, comentó ayer que el proyecto oficial será original.

“Hay que esperar el proyecto, pero creo que va a ser novedoso y disruptivo”, se en tusiasmó. Asimismo, el representante, quien integra un grupo de gremios de energía y transporte que trabaja en pos del fin de la obligación, aclaró que el dirigente del Frente Renovador “viene trabajando sobre Ganancias desde hace rato y en la Cámara de Diputados impulsó una ley en este sentido”.

Según expresó, con Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada “llegaron a pagar 2,4 millones de trabajadores”.

Y añadió que “como ministro, Massa ha venido trabajando en las deducciones que pueden realizar las empresas. No es algo nuevo y bienvenido sea”.

Vale destacar que hace menos de un mes, el Gobierno oficializó el tercer aumento en el año del mínimo no imponible del impuesto para la cuarta categoría en $ 700.875 brutos mensuales y el incremento de las escalas del gravamen en un 35%, medidas que en conjunto representan un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores, a través de dos decretos, 414/2023 y 415/2023.

Ahora con esta convocatoria Massa busca recuperar la centralidad en la agenda política que venía dominando Javier Milei y Patricia Bullrich. Con el apoyo sindical, el candidato se entusiasma con mostrar un proyecto concreto para que haya una visión de futuro en su campaña.

“Agosto fue el peor mes en 25 años”

Agencias

Sergio Massa apareció en la TV Pública y habló de la suba de precios producto de la devaluación tras las primarias. Sin vueltas, anticipó que el número que saldrá a la luz será el “peor de los últimos 25 años” de la economía argentina”.

“A partir de ese dato, el domingo empezamos con los anuncios y vamos a seguir tomando medidas y marcando el camino de lo que viene”, determinó.

Por otro lado, se mostró autocrítico y pidió que ningún funcionario se enoje. “Hay que tener capacidad de autocrítica, si alguien se enoja, que vaya al psicólogo. No importan las personas, hay que asumir los errores, no es grave pedir perdón”, definió.

Desde su punto de vista, es momento de que la coalición oficial pida disculpas y admita que está en deuda con la sociedad. En esa línea, disparó hacia el exministro de Economía Martín Guzmán, aunque no los mencionó. “Hubo gente que tuvo oportunidades y no estuvo a la altura. Por ejemplo, en el momento en el que pudimos acumular reservas no lo hicimos y tardamos mucho tiempo”, evaluó.