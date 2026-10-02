Massa se reunió con Manzur: una foto directa al corazón de la interna del peronismo

La interna del peronismo volvió a quedar expuesta en una foto que reunió a dos dirigentes con peso propio dentro del espacio. Sergio Massa y Juan Manzur mantuvieron un encuentro en el que analizaron la situación económica y social del país, pero que también funcionó como una señal dentro de las conversaciones que atraviesan al peronismo de cara a 2027.

La reunión se produjo mientras Massa profundiza el despliegue territorial del Frente Renovador y amplía sus contactos con dirigentes de distintas provincias y sectores del peronismo. En ese marco, el encuentro con Manzur adquiere relevancia por el lugar que ambos ocupan en la discusión sobre el futuro del espacio y por la búsqueda de acuerdos que atraviesa al peronismo después de las últimas elecciones.

Durante la reunión, uno de los ejes fue la situación de las economías regionales y el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre la producción, el empleo y las pequeñas y medianas empresas del interior. Manzur trasladó el diagnóstico que viene recogiendo durante sus recorridas por Tucumán y planteó las dificultades que atraviesan las familias y los sectores productivos.

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Según el exgobernador, en distintas localidades de la provincia se repiten problemas vinculados con el endeudamiento de los hogares, la caída del consumo y la pérdida de puestos de trabajo. También puso el foco en la paralización de obras públicas y en sus consecuencias sobre la actividad económica de las comunidades que dependen de la construcción y del movimiento generado alrededor de la obra pública.

“En cada pueblo aparece la misma preocupación: familias que se endeudan para cubrir necesidades básicas y obras públicas paralizadas que dejan sin trabajo a miles de tucumanos”, sostuvo Manzur. El dirigente ratificó además su compromiso con Tucumán y con la defensa de la producción y de los puestos de trabajo de la provincia.

Pero el encuentro entre ambos dirigentes se inscribe en una conversación política más amplia. En las últimas semanas, Massa volvió a ocupar un lugar en las discusiones sobre el futuro del peronismo, mientras el Frente Renovador comenzó a reforzar su estructura territorial y a mantener reuniones con dirigentes de distintas provincias.

Uno de los ejes de esa estrategia es la construcción de una agenda federal, que Massa viene planteando en distintas actividades del Frente Renovador. En un encuentro regional realizado en Resistencia, el exministro sostuvo la necesidad de que las provincias tengan mayor protagonismo en la discusión nacional y vinculó esa agenda con la infraestructura, la energía, la producción, el empleo, la ciencia y la tecnología y el desarrollo de las economías regionales.

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El movimiento también se trasladó a la provincia de Buenos Aires, donde el massismo reunió a referentes de distintas secciones electorales y comenzó a trabajar sobre una estructura propia con vistas a 2027. En paralelo, dirigentes del espacio avanzaron en la instalación de posibles candidaturas municipales y en la construcción de una red territorial alrededor del liderazgo de Massa.

Dentro de ese recorrido también aparecen los contactos con intendentes y otros dirigentes peronistas. La Liga de Intendentes Peronistas bonaerenses mantuvo reuniones con Massa como parte de una ronda de conversaciones sobre el futuro del espacio, mientras el exministro también participó de actividades junto a referentes del peronismo cordobés, entre ellos Juan Schiaretti y Martín Llaryora, en el marco de un homenaje a José Manuel de la Sota.

La discusión empieza a proyectarse así sobre el escenario electoral de 2027. Dirigentes del Frente Renovador plantearon públicamente la posibilidad de una candidatura presidencial de Massa, mientras dentro del peronismo se analizan diferentes mecanismos para ordenar la competencia y resolver las diferencias entre los distintos sectores.

Por ahora, Massa no formalizó una candidatura presidencial. Su actividad combina el armado territorial del Frente Renovador, los contactos con dirigentes de distintas vertientes del peronismo y una agenda que busca instalar temas como producción, empleo y federalismo. La foto con Manzur se suma a ese recorrido y vuelve a poner al exministro en una conversación interna que todavía tiene más preguntas que definiciones.