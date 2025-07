PJ: hubo audio de CFK contra Milei por retenciones, y Maximo Kirchner y Moreno estuvieron en Hurlingham

Cristina Kirchner reapareció este sábado por la noche en la tradicional marcha de antorchas que se realiza en Moreno en conmemoración por el fallecimiento de Eva Perón. A través de un audio que se reprodujo desde el escenario, la expresidenta lanzó duras críticas a Javier Milei, al embajador designado por Donald Trump y al rumbo económico del oficialismo.

"Gobierna para los ricos", afirmó, al tiempo que acusó al presidente de haber montado "un nuevo intento de destrucción de lo argentino" y de estar subordinado "a las fuerzas del norte", en alusión a los Estados Unidos. Su intervención también incluyó una fuerte denuncia sobre el sistema judicial, al asegurar que su detención domiciliaria es parte de una campaña "diseñada desde Washington".

La exmandataria fustigó al candidato a embajador norteamericano Peter Lamelas, a quien acusó de querer actuar como "interventor" en la política argentina. Incluso alertó sobre el interés de Estados Unidos en presionar al sector farmacéutico nacional por la falta de reconocimiento de patentes. "Teléfono para los laboratorios: vienen por ustedes también", advirtió.

También se refirió al discurso de Milei en La Rural, donde el mandatario anunció una reducción de retenciones a los sectores agroexportadores. "No hay plata para los jubilados ni para el Garrahan, pero sí para regalarle dinero a uno de los sectores que más tiene", dijo CFK, y definió al Gobierno como "un títere de las fuerzas del norte".

Máximo en plena campaña

En paralelo, en un acto realizado en Hurlingham, el diputado nacional Máximo Kirchner redobló las críticas contra el presidente Milei, al que tildó de "cobarde" por entonar una canción en el festival Derecha Fest que alude a su padre, el expresidente Néstor Kirchner. El evento, organizado por el espacio Fuerza Patria, contó con la presencia de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y actual referente de Principios y Valores y del intendente local, Damian Selci.

Durante su intervención, el presidente del PJ bonaerense acusó a Milei de ser "cruel" e "inhumano" con sus políticas sociales. "Este es un Gobierno agresivo y despectivo con su propio pueblo", sostuvo, y señaló que el mandatario actúa "como el presidente de una fuerza de ocupación, no de un país soberano".

Críticas por endeudamiento y desinversión en salud

Kirchner también cargó contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que responsabilizó por el deterioro del poder adquisitivo y la caída en áreas clave como salud y educación. En ese marco, citó un hecho reciente: "El mismo día que el Gobierno pagó 4.800 millones de dólares a bonistas, transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una simple dirección ministerial". Según el legislador, el endeudamiento "no es abstracto" y se siente en la vida cotidiana.

Un mensaje al presidente y un desafío personal

En su discurso, Máximo dedicó un párrafo especial a la canción que Milei entonó en Córdoba, donde se escucha "que saquen al pingüino del cajón". El líder camporista no solo repudió la expresión, sino que lo desafió públicamente: "Si quiere hacer eso que cantó, venga solo. Sabe muy bien dónde encontrarme". Y completó: "No vamos a permitir ni una sola falta de respeto. Ese presidente que se burla de los muertos y desafía a los presos políticos no es más que un león de plastilina".

Presencia de Moreno y reencuentro con el PJ

La participación de Guillermo Moreno sumó peso simbólico al acto. El dirigente, que había mantenido distancia de las estructuras partidarias tradicionales, reforzó su alineamiento con el peronismo y anticipó su candidatura a diputado nacional. "Nos decían que estábamos equivocados, pero hoy el mundo hace lo que nosotros defendíamos: la industria nacional, el trabajo argentino", declaró.

"Lo que hacíamos hace muchos años —defender el trabajo argentino, la industria nacional, el mercado interno— ahora lo está haciendo el mundo», afirmó, y remarcó que «ya no hay excusa de decir que el mundo está en contra, porque este es el mundo que el peronismo esperó durante 80 años", agregó.

En su intervención, Moreno llamó a preparar el retorno del peronismo al poder y sostuvo que "la responsabilidad será mayor, porque esta vez ya sabemos qué hacer". Además, planteó que el próximo gobierno debe ser una "revolución de amor y paz" y que el movimiento "no puede tomar ninguna decisión que atente contra los humildes".

El referente cerró su discurso con una arenga que buscó reforzar el espíritu militante. "Hasta la última piedra vamos a trabajar para que sea peronista. Porque el peronismo es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Y hasta que todos los pueblos del mundo no digan que los días más felices fueron, son y serán peronistas, nosotros no vamos a parar", sentenció entre aplausos.

Fuerte crítica a la injerencia extranjera

Máximo también denunció una presunta injerencia de Estados Unidos en la política interna argentina, a partir de declaraciones de senadores norteamericanos y del nuevo embajador designado. "Nuestro país es un territorio en disputa. La pregunta es si vamos a tener una patria libre, justa y soberana o si vamos a entregarla tristes a manos cipayas", sostuvo.

Finalmente, llamó a la militancia a abandonar la pasividad: "No nos van a arrebatar el país si nuestro pueblo deja de ser espectador y se convierte en protagonista de su destino".

