Máximo Kirchner: “No tengo problemas con Axel, yo lo voté, no sé qué más quieren”

Máximo Kirchner, diputado nacional de Unión por la Patria, habló sobre la convocatoria a elecciones en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra presidiendo. En medio de fuertes tensiones entre el kirchnerismo y el espacio que está al mando del gobernador Axel Kicillof, adelantó que la fecha del comicio podría ser en febrero, en el marco de los 80 años del primer triunfo del peronismo.

“Yo voy charlando con diferentes compañeros intendentes, intendentas, para poder realmente llevarlo adelante. Creo que febrero es un buen mes, aparte se cumplen los 80 años del triunfo del peronismo”, justificó. El diputado mencionó, después, que su estadía en la jefatura de la fuerza política no se debe a una vocación propia sino por diversas cuestiones.

Aseveró: “Llegué ahí como elemento de síntesis, por problemas que atravesaba en ese momento el peronismo de la provincia de Buenos Aires, los intendentes, las relaciones que en ese momento tenían, fue todo un combo de cosas”.

“En ese momento era presidente de bloque, aparte en un momento le dije, miren, yo lo hago, pero estoy bastante condicionado por la situación propia, porque no soy de los que tienen vocación de Mayweather, de tener cinco títulos al mismo tiempo. Y creo que hay espacios y lugares para todo”, planteó el titular del peronismo bonaerense.

Asimismo, expuso que todo lo que hizo fue “con la mejor de las intenciones, no era algo que estuviera en mi menú, ni mis aspiraciones, traté de llevarlo adelante de la mejor manera. Si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve”.

Consultado por sus ganas de ser revalidado en el cargo partidario, comentó: “Estoy dispuesto a competir en una interna por el PJ bonaerense y no tengo problemas personales con Axel Kicillof; yo lo voté, no sé qué más quieren que haga”.

“Yo no tengo ningún tipo de conflicto con Axel. Siempre lo apoyé, lo voté en 2023, y trabajé para su reelección”. Incluso relató que ha tenido una relación neutra y operativa con el gobernador bonaerense: “Cuando hubo que elegir, para mí era Axel. Y si me tocara decidirlo, no dudaría. No personalizo los conflictos”.

Consultado por el reclamo de algunos dirigentes para competir por la titularidad del partido, Kirchner trató de no generar malestar y dijo que todos los que quisieran podrían competir:

“Todos tienen derecho. El que quiera competir, que compita. Yo asumí cuando me lo pidieron, no era mi vocación ni mi aspiración”. Recordó que en 2024 propuso adelantar los comicios internos, pero que “nadie llamó, nadie quiso”.