El ex director General de Aduanas Guillermo Michel salió a responderle al ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien a través de la red social X había cuestionado la gestión de Sergio Massa.

"@Martin_M_Guzman tu pasantía le salió cara al país y al peronismo", comenzó su respuesta Michel. Y agregó que "tu único legado fue generar el festival de importaciones más grande de la historia (te dejo link por si tienes dudas) y colocar al peronismo al borde de dejar el gobierno en helicóptero, situación que Massa logró evitar y así permitir al peronismo retener la PBA, la primer minoría en el senado y diputados y recuperar municipios en muchas provincias", expresó con dureza.

Luego de esa fuerte crítica, Michel resaltó a Guzmán que "es hora de que dejes de generar grietas entre los dirigentes peronistas que son los que juntan los votos en todas las elecciones para que después algunos arribistas como vos ocupen cargos públicos". Pero remató con otra crítica: "Como también evalúes volver a la jefatura de trabajos prácticos de Columbia", remató el ex titular de Aduanas y mano derecha de Massa.

Guzmán lo cruzó a Massa y lo acusó de fabricar "desigualdad y pobreza" y llevar la inflación "a más del 200%"

No es la primera vez que ambos dirigentes se cruzan en redes sociales. Anteriormente, Guzmán había criticado la modificación al Impuesto a las Ganancias impulsada por Massa, a lo cual Michel retrucó responsabilizándolo de haberle hecho perder "dos superávits comerciales históricos al país" al no evitar el "festival de importaciones".

Las críticas de Guzmán a Massa

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelara que la pobreza alcanzó al 41,7% de la población durante el segundo semestre de 2023, afectando a 19,4 millones de personas, el exministro de Economía tomó su celular e incineró a quién fuera su sucesor en la cartera durante el gobierno de Alberto Fernández, además de candidato a presidente en las últimas elecciones.

A través de un posteo, publicado en su cuenta de X (ex Twitter), acusó al exfuncionario, a partir de medidas no tomadas durante su paso en el Palacio de Hacienda y otras desarrolladas, como "la eliminación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría" y "la expansión fiscal en tiempos de elecciones financiados con emisión monetaria", de fabricar "desigualdad y pobreza" y llevar a la economía argentina "a más de 200% de inflación anual".

"Ayer el INDEC publicó los datos de pobreza de 2023. Durante la gestión Massa, la tasa de pobreza subió 5,2 puntos porcentuales. 1,5 millón de personas cayeron en la pobreza y 1 millón de personas en la indigencia", comenzó el posteo.

Martín Guzmán y Guillermo Michel se cruzaron por el impuesto a las ganancias

Posteriormente, ahondó en detalles sobre el resultado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y enfatizó en que "en la niñez (0-14 años), subió 7,5 puntos porcentuales" durante la gestión de Massa, "alcanzando el 58,4%".

Estos números, aseguró Guzmán, "habían bajado" durante su paso por el Palacio de Hacienda, la tasa de pobreza en 5,5 puntos porcentuales (de 42% a 36,5%) y la relacionada con la infancia en 6,8 puntos porcentuales (de 57,7% a 50,9%).

"Estos números significan sufrimiento para millones de compatriotas. Cambiar esta realidad debería ser el objetivo principal de la política pública. Y sí, seguro que faltó nafta. ¿Pero cuál era la nafta?", se preguntó.

Posteriormente, y a partir de dicha duda, continuó con los interrogantes. "¿La nafta era más déficit fiscal con emisión monetaria?", escribió.

Martín Guzmán le contestó a Cristina Kirchner y criticó el ajuste fiscal de Milei: "Dos extremos" ideológicos

Y con cuestionamientos por las medidas no llevadas adelante, agregó: "¿Una reducción de subsidios pro-ricos al consumo de energía para tener que financiar menos déficit con impuesto inflacionario anti-trabajador no era mejor combustible? ¿Y un esquema cambiario que no incentivase la amortización de las deudas del sector privado y así poder acumular reservas cuando hubo superávit comercial?

Por su parte, se lamentó por el no tratamiento del proyecto de ley de Renta Inesperada enviado al Congreso en el 2022, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, que "desató la inflación internacional de energía y alimentos".

Martín Guzmán: "El modelo del kirchnerismo está agotado y de ahí no va a salir nada próspero"

"¿O la nafta fue luego de julio de 2022 el dólar soja, el aumento brutal de las tasas de interés, los bonos duales (dándole el retorno más alto entre inflación y devaluación a los bancos), la eliminación del impuesto a las ganancias cuarta categoría y la expansión fiscal en tiempos de elecciones financiados con emisión monetaria y la verdadera fiesta de importaciones en tiempos de sequía financiada con aumento de deuda comercial y desplome de reservas?", continuó, con duros pronunciamientos hacia Massa y su gestión.

Para cerrar, y en base a todo lo expresado, se preguntó si "todo eso fue querosén que fabricó desigualdad y pobreza, llevó a más de 200% de inflación anual" y "le dio vía libre" al gobierno de Javier Milei "para implementar políticas aún más regresivas, que están generando aún más pobreza y desigualdad".

Reapareció Sergio Massa con autocríticas y un duro pronóstico: "Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida"

Massa viene de romper el silencio

Habrá que ver cómo reaccionará a estas expresiones Sergio Massa, quién, en las últimas horas, rompió el silencio que mantuvo durante más de tres meses y lanzó un duro pronóstico sobre la economía argentina. "Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron", dijo, en el marco del Congreso del Frente Renovador.

A su vez, y sobre el triunfo del libertario, aseguró que es un “error” pararse “con el dedo acusador” para decirle a la gente que “se equivocó a la hora de votar”.

“La gente no se equivoca, en todo caso la estafan. El problema es el daño que todos sabemos que va a vivir la sociedad, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo”, desarrolló durante su exposición.

JD / Gi