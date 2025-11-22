Mientras el Norte exige definiciones, Santilli viajó a Santiago del Estero para contener a Zamora

El ministro del Interior, Diego Santilli, sigue sumando fechas en su tour nacional, cuyo atractivo principal son las fotos con los gobernadores. Ayer cosechó la última, con Gerardo Zamora, jefe del Ejecutivo de Santiago del Estero. Sin embargo, la gira tiene escasos anuncios y una paciencia de los mandatarios que ya muestra signos de agotamiento ante reclamos no correspondidos por un oficialismo que todavía no suelta fondos.

“El Colo”, tal como estaba planificado en su agenda desde comienzos de esta semana, tomó contacto con el principal referente político del territorio en horas del mediodía del viernes, tras un vuelo que sufrió un retraso por las condiciones climáticas porteñas. No bien pisó el aeropuerto de la ciudad capital, fue recibido por Zamora, un dirigente con características particulares. Además de ser el jefe del Ejecutivo, seguirá gravitando en el escenario provincial ya que a partir del 10 de diciembre ocupará una banca en el Senado.

Y su mano derecha, Elías Suárez, fue electo como su sucesor gracias a comicios arrolladores en los que cosechó el 75% de los votos al frente de la boleta del Frente Cívico y Social. Un motivo más que suficiente para que se haya sumado al cónclave con el funcionario de la administración libertaria que se desarrolló en la residencia del mandatario. A lo largo de las casi dos horas que duró la reunión, Santilli volvió a hacer hincapié en la necesidad que posee el oficialismo de contar con el Presupuesto 2026 “como herramienta de gestión”. También, habló de la agenda de reformas estructurales que impulsará La Libertad Avanza en el Congreso y del armado de una agenda de trabajo entre Nación y provincias.

Bajo este contexto, el objetivo que tiene el Gobierno es que Santilli no solo recoja fotos y reclamos de su gira federal que culminará la semana que viene: además pretende que realice un seguimiento de cada tema que surge en esos mano a mano con los referentes territoriales y que pueda establecer relaciones a largo plazo. El ministro, desde que asumió su cargo, exhibió 12 encuentros bilaterales y quiere llegar a 20. Precisamente, con los 20 representantes provinciales que asistieron al cónclave que se produjo en Casa Rosada generado por Javier Milei.

El problema que se le presenta al funcionario es que se le suman pedidos de toda índole y color y las respuestas concretas a esos reclamos no aparecen. Zamora, por ejemplo, surgió con cuestionamientos directos. Como integrante del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, la liga que nuclea a Tucumán, Formosa, La Rioja, Misiones, Catamarca, Salta y Chaco, pidió que Nación otorgue el punto de coparticipación que le debe al distrito que gestiona Ricardo Quintela y que pide resolución.

Mencionó, durante la última asamblea de esta liga, que las deudas que el Estado nacional mantiene con las provincias en materia de cajas previsionales se terminen saldando. De acuerdo a datos oficiales, Anses dispone de 122 mil millones de pesos en dicha materia, que todavía no tocó y que puede transferir de un momento a otro para aplacar las solicitudes de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, las que encabezan los reclamos de manera insistente.

El reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo que recauda el impuesto a los combustibles líquidos son otros dos temas que preocupan a los gobernadores. Y quien tiene la llave para destrabar conflictos en superficie es Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía.

El funcionario ya apareció por una reunión de la mesa política del Gobierno para delinear la estrategia oficial y activar el operativo seducción a los mandatarios. Empero, no pretende soltar fondos a como dé lugar y ante cualquier reclamo. Cree que, de avanzar en ese sentido, generaría una mala señal y un aluvión de nuevos pedidos. Un hecho que podría perjudicar el plan económico y, sobre todo, el equilibrio de las cuentas públicas que tanto defiende

En Balcarce 50 resaltan que “Toto no quiere soltar un peso” y si lo hace será bajo las condiciones que él pretende imponer. “Con él nada es gratis”, grafican y agregan que podría soltar financiamiento para una ruta nacional o viviendas, por ejemplo. Pero siempre y cuando la provincia que pida ese financiamiento se haga cargo de la obras. De todos modos, en el oficialismo insisten en que deben llegar a algún acuerdo “sí o sí” con los gobernadores antes de que el clima se torne más complejo.

Sáenz: “Todavía no hemos logrado entendernos”

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, se unió al coro de críticas que realizaron sus pares del Norte y se refirió con una ironía a la falta de respuestas del gobierno nacional. Si bien destacó la labor del ministro del Interior, Diego Santilli, y su vocación de diálogo, sostuvo que hubo compromisos que Nación no respetó. “El poncho no aparece”, lanzó. “Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad”, expresó el mandatario salteño, una figura que siempre tendió puentes de contacto con la Casa Rosada pero en más de una ocasión tuvo que señalar que Nación no cumplió con lo pactado, como sucedió este viernes.

“No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”, agregó en declaraciones radiales y tras reunirse la semana pasada con “el Colo” y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otro de los integrantes de La Libertad Avanza que toma contacto con dirigentes del interior.

Consultado por la relevancia de las obras, Sáenz fue contundente: “Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”. “Lamentablemente la inaugurará mi tataranieto. Estamos esperando que el poncho aparezca y elegimos creer”, ironizó.