Milagro Sala: "Para mí, seguir detenida en un gobierno nacional y popular es muy doloroso"

La dirigente social jujeña de la Tupac Amaru, Milagro Sala, lamentó seguir detenida "en un gobierno nacional y popular" y lo consideró "muy doloroso”.

"No se tiene que naturalizar la prisión domiciliaria, no es nada agradable", afirmó Sala, luego de la visita del expresidente boliviano Evo Morales. "Alrededor de mi casa, tengo policías por todos lados, ni a los genocidas los han tratado así. No podés salir a trabajar, a militar o nada", agregó.

Y volvió a referirse sobre la polémica del término de presos políticos en la Argentina, que había generado diversas posturas dentro del propio oficialismo: "Somos presos políticos, si alguno quiere decir que tenemos una detención arbitraria o que le pongan el título que quieran, pero seguimos detenidos", dijo a radio El Destape. Quien había calificado su caso como detención arbitraria fue Alberto Fernández, quien pasó por Jujuy pero no la fue a ver para evitar conflictos con el gobernador radical Gerardo Morales.

Asimismo, Sala celebró que "Latinoamérica se está levantando nuevamente, se está despertando muy fuerte", al analizar el triunfo de Luis Arce en los comicios presidenciales bolivianos.

Evo Morales se reunió con Milagro Sala en su regreso a Bolivia

En diálogo con Radio Nacional, agregó que "la región se está dignificando, con la elección en Bolivia y también con lo que pasó en Chile", al aludir al plebiscito realizado en ese país, donde se decidió reformar la Constitución, sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En este sentido, Sala dijo que "es necesario volver a unificar la Unasur" y, en ese sentido, dijo que "Evo Morales es el encargado de trabajar" para que este objetivo se pueda lograr.

Ayer, antes de emprender su regreso a Bolivia tras haber estado exiliado en la Argentina, Evo Morales visitó a Milagro Sala en su casa de San Salvador de Jujuy, donde la dirigente social cumple prisión domiciliaria.

Sobre la conversación que tuvo con Evo Morales, Sala relató que hablaron "de que la unidad de todos los sectores y la lucha del pueblo en la calle fue lo que garantizó la recuperación de la democracia en Bolivia".

"Es lo mismo que está haciendo el compañero Alberto Fernández en nuestra Argentina, el trabajo de la unidad", remarcó la dirigente social.

Por su parte, tras el encuentro, Evo Morales afirmó que "comparte la lucha" de Milagro Sala y se mostró confiado en que "tarde o temprano llega la justicia".

Sala llamó a "no dejar que el neoliberalismo avance en Latinoamérica, porque cada país es independiente de manejar su economía y dignificar al pueblo", llamó a "no permitir que se siga armando esa grieta que armó Estados Unidos".

Asimismo, destacó la decisión de Argentina de "cuidar la vida de Evo" tras el golpe de Estado en Bolivia y recordó que "hubo 61 hermanos bolivianos que tuvieron que salir del país por la intervención de la derecha".

Sala consideró que "Evo le entregó la igualdad a los pueblos originarios" y recordó que "antes que Evo asumiera las hermanas de los pueblos originarios alejadas de La Paz no podían entrar a las universidades y la derecha había restringido lugares, y Evo les devolvió la dignidad".

Al ser consultada respecto del flamante presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y al compararlo con Donald Trump, afirmó que "los dos son similares, pero uno con menos locura".

"Espero que se pueda dialogar, renegociar la deuda externa y que paren con el hostigamiento que le hacen a Venezuela", opinó.

La causa en su contra

Sobre su situación judicial, afirmó: "Somos doce compañeros detenidos, tres compañeros que están en la cárcel y las mujeres con domiciliaria". "Estamos esperando una resolución de la Corte Suprema, donde hicimos una presentación", completó.

Sala está con prisión domiciliaria en el marco de una investigación sobre presunto desvío de fondos estatales para la construcción de viviendas, y en este expediente fue condenada como jefa de una asociación ilícita.

La dirigente social apuntó a "los jueces que responden (al gobernador jujeño) Gerardo Morales, que siguen hostigándonos".

También aludió a la existencia de "una oficina donde se concentran las fuerzas de seguridad y siguen teniendo escuchas de los opositores y del mismo Gobierno de Morales".

En este sentido, denunció que "gente vinculada a (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich quieren hacer desaparecer las computadoras, para decir que ellos nunca estuvieron involucrados en las muertes y los hostigamientos".

