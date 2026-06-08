Milei despliega una intensa agenda de apoyo y cercanía con Israel

El presidente Javier Milei encabezará a partir de este lunes una serie de actos públicos diseñados para reforzar los lazos geopolíticos con Israel y consolidar el vínculo con la comunidad judía en Buenos Aires. El despliegue de esta agenda oficial se produce en un escenario internacional complejo, marcado por la reactivación del conflicto bélico en Medio Oriente, y reafirma el alineamiento internacional de la Casa Rosada.

La actividad presidencial comenzará formalmente este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad (ex CCK). Allí, el mandatario liderará el “Tributo al Rebe de Lubavitch”, un evento que conmemora el 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson. Milei, quien mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia, será uno de los oradores principales del encuentro.

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Un testimonio directo desde la Franja de Gaza

El acto en el Palacio Libertad contará también con una presencia de fuerte peso político y humanitario: la exposición de Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que permaneció dos años como rehén en la Franja de Gaza. El testimonio de Ohana servirá como antesala para las actividades del día siguiente, donde el foco se trasladará al plano de la diplomacia directa y el reconocimiento institucional en la sede de Gobierno.

Audiencia en Casa Rosada y despedida de atletas

El martes, la agenda oficial continuará en la Casa Rosada. A las 10:00, Milei recibirá en una audiencia privada a Yosef Chaim Ohana, lo que significará una fuerte señal de respaldo a la posición de Israel en el conflicto global.

Hacia el mediodía, a las 12:00, el jefe de Estado culminará su agenda con un encuentro con las delegaciones argentinas que viajarán a los próximos Juegos Macabeos. Se trata del tradicional evento multideportivo internacional que reúne cada cuatro años a la comunidad judía en territorio israelí, cerrando así dos jornadas marcadas por un potente mensaje geopolítico y religioso.

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Geopolítica y agenda legislativa tras las internas

Estos gestos de apoyo ocurren en un momento de escalada en el conflicto de Medio Oriente, tras una serie de ataques con misiles lanzados por Irán contra territorio israelí. En sintonía con esta alineación internacional, el presidente viajará el miércoles a Córdoba para observar ejercicios militares conjuntos entre las Fuerzas Armadas argentinas y tropas de operaciones especiales de los Estados Unidos.

Mientras Milei se enfoca en la agenda exterior, el Poder Ejecutivo busca mitigar las fricciones internas que surgieron la semana pasada en el Senado; por ello, el jueves se reunirá la mesa política para definir la estrategia parlamentaria tras el "acto de rebeldía" de la senadora Patricia Bullrich, quien se apartó de la línea del bloque libertario en la votación del pliego de una jueza.

Finalmente, debido al inicio del Mundial de Fútbol, el oficialismo anticipa que la Cámara de Diputados no sesionará antes del 24 de junio, postergando para fin de mes el tratamiento de proyectos clave como el Super-Rigi, la Ley de Lobby y el acuerdo con los holdouts.

MEG